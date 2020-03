Après de multiples rebondissements, le circuit professionnel dédié à Hearthstone a finalement eu droit à sa deuxième manche de la saison. Deux Belges avaient réussi à s'y qualifier !

La scène compétitive du jeu de cartes de Blizzard n'a évidemment pas été épargnée par le coronavirus ! Sa deuxième étape, initialement prévue à Bali (Indonésie), a d'abord été déplacée à Los Angeles (USA) avant d'être tout simplement annulée et remplacée par une manche jouée exclusivement en ligne.



© Blizzard

C'est dans cette atmosphère particulière que les joueurs ont tout de même pris part aux nombreuses qualifications organisées par l'éditeur du jeu.

Deux de nos compatriotes ont réussi à tirer leur épingle du jeu en empochant leur précieux sésame pour la compétition : Michaël "Maverick" Looze (Team Vitality) et Jeremy "Malefico1997". Notons que beaucoup de nos compatriotes ont fait l'impasse sur cette manche à cause de sa localisation initiale et du coût des trajets.



Près de 350 joueurs se sont donc retrouvés en ligne ce week-end pour tenter de repartir avec une part des 250.000$ mis en jeu pour l'occasion ! Répartis dans une poule unique jouée au format de ronde suisse, seuls les huit meilleurs arrivés au terme des neufs rencontres se qualifiaient pour la phase suivante. Ces play-offs étaient alors joués dans un arbre à élimination directe et en BO5.

Notre meilleur espoir sur le papier, Michaël "Maverick" Looze, a connu un jour sans dans ce Masters Tour. Trois défaites consécutives face au Thaïlandais Werit "Disdai" Popan, au Sud-Coréen Kim "ShangHigh" Han-Gyeol et au Japonais "Trahison" vont prématurément sceller le sort de notre compatriote.



© Team Vitality

Heureusement, l'autre joueur belge engagé va venger son collègue et porter fièrement le noir-jaune-rouge dans le haut du classement. "Malefico1997" va en effet enchaîner deux victoires face à l'Allemand Felix "Flix" Herder et au Chinois "Roygcbp" avant de perdre son premier match face au Français Loic "Dizdemon" Poulain (Solary). Il va ensuite de nouveau aligner deux succès de rang, d'abord face au Hongkongais "Fungggg", ensuite au détriment du Finlandais Tuisku " deads17 " Kaikuvu.



Le sixième tour va l'opposer au Russe "Cosmo". Malheureusement pour notre compatriote, une deuxième défaite va le mettre au pied du mur. Un faux pas de plus et cela signifiait la fin de l'aventure pour le joueur belge.



Une victoire face à "Plus" puis face au Britannique George " BoarControl " Webb (SK Telecom T1) ainsi qu'une défaite face au Chinois "Yueying" vont clôturer le magnifique parcours de notre compatriote.



Une 37ème place plutôt encourageante pour le Liégeois, lui qui est plutôt habitué à terminer dans le top100 des joueurs en fin de saison.



On notera également l'exploit réalisé par le joueur Français Zakarya "xBlyzes" Hail qui a réussi à remporter deux étapes d'affilée dans ce Masters Tour ! Il a battu en finale le Chinois TNCAnswer 3 à 2.

Après sa victoire à Arlington, c'est une sacrée performance du joueur au vu du nombre d'engagés au début de chaque manche !