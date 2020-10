C'est une nouvelle pour le moins surprenante que le KRC Genk Esports et l'AZ Alkmaar ont annoncé hier soir sur leurs réseaux sociaux.



Les deux clubs professionnels de football associent leur section esportive afin de proposer dans le futur plus de contenu à leur communauté et également pouvoir s'entraîner ensemble plus facilement. Ce partenariat devrait également aboutir à l'organisation d'événements en commun.



Après le lancement d'une plateforme dédiée à son équipe esportive, le KRC Genk continue son évolution sur la scène esportive nationale mais également européenne.

Malheureusement, cette association va avoir de lourdes conséquences pour notre ePro League puisque l'un de nos meilleurs représentants à l'international, Gilles Bernard, va une nouvelle fois fuir notre championnat domestique. Après avoir passé plusieurs années dans le championnat français avec le club du LOSC, c'est aux Pays-Bas que notre compatriote évoluera cette saison !



Le jeune homme portera donc les couleurs de l'AZ Alkmaar en eDivisie cette année, laissant à son équipier Abdullah Waiss la responsabilité du championnat belge. Ce choix, pour le moins incompréhensible d'une équipe et d'un joueur belge, empêchera une nouvelle fois d'avoir les meilleurs joueurs de notre pays dans notre propre ePro League !

"Je suis très heureux que le KRC Genk et l'AZ m'offrent cette opportunité. L'eDivision néerlandaise est l'un des meilleurs championnats au monde".

Gilles Bernard



Quoi qu'il en soit, Gilles Bernard évoluera au côté de Dani Visser dans le championnat néerlandais. Les deux hommes seront coachés par Timo "LegendFrod" Maartense, actuel entraineur de l'AZ Alkmaar et de la Team Gullit.



© AZ Alkmaar

La réelle question est maintenant de savoir ce que gagne le KRC Genk dans cet accord (à part des chances en moins de devenir champion de FIFA21 dans son propre pays) ainsi que de savoir pourquoi les meilleurs joueurs belges (Stefano Pinna et Gilles Bernard en tête) boudent notre ePro League depuis son lancement.