La saison 2019-2020 de la Jupiler Pro League semblant être prématurément terminée à cause des risques sanitaires causés par le coronavirus, certains clubs n'ont pas tardé à se lancer sur le marché des transferts. C'est le cas du KRC Genk qui vient d'officialiser l'arrivée de joueurs professionnels sur FIFA20.



Si le club limbourgeois n'avait pas semblé franchement concerné par le sport électronique ces dernières années, c'est aujourd'hui un tournant que le septième de notre championnat a effectué en franchissant le cap de la professionnalisation dans ce domaine ! Sous la houlette de Filip Langerock, CEO de Defusekids, le KRC Genk se lance dans l'esport avec des ambitions et compte bien mettre tout en oeuvre afin de devenir une valeur sûre sur la scène belge mais également internationale.

Pour y arriver, le club s'est attaché les services de deux joueurs bien connus dans notre pays : Gilles Bernard et Abdullah Waiss (actuel joueur "amateur" du club en Proximus ePro League). Les deux hommes, actifs sur FIFA20, représenteront désormais les "Blauw-Wit" au sein de nos frontières mais également lors de compétitions plus huppées telles que les "FUT Champions Cup" pour lesquelles Gilles se qualifie régulièrement.



© KRC Genk / Gilles Bernard

Mais ce n'est qu'un début ! En effet, le club a d'autres ambitions et annoncent le développement futur de sa structure esportive sur d'autres jeux comme League of Legends et Call of Duty. Il y a fort à parier que ce seront les joueurs de Defusekids qui endosseront ce rôle.

Le but pour un club de football professionnel est évidemment d'élargir sa communauté, d'apporter un contenu nouveau et des événements à ses nombreux supporters. C'est également un formidable laboratoire qui leur permettra de tester différentes formes de communication et différents médias jusqu'alors pas ou peu utilisés.

Le KRC Genk se cherche toujours un "coordinateur esport" afin de faire le lien entre le club et la section ainsi que de s'occuper d'autres volets que l'aspect purement esportif. Une annonce avec la personne retenue devrait arriver très bientôt !

Dernière bonne nouvelle, qui montre bien l'implication du club dans le processus, est l'aménagement d'un espace au sein du stade qui sera dédié aux esportifs. Il servira autant de lieu de travail pour les joueurs que pour organiser différents événements autour du sport électronique !



© KRC Genk / Abdullah Waiss

C'est une initiative remarquable de la part d'un acteur tel qu'un club de football professionnel, qui s'ajoute à celle du Standard, d'Anderlecht, de Charleroi, ... Le sport électronique ne cesse de grandir !

Je suis très heureux de pouvoir rejoindre mon club de coeur : le KRC Genk. C'était mon rêve depuis que je me suis lancé dans l'esport ! Je suis un grand supporter du club et je vais quasiment à tous les matchs. Maintenant, j'espère pouvoir me qualifier pour des FUT Champions Cups et représenter mon club au plus haut niveau !

Gilles Bernard, joueur FIFA20 professionnel du KRC Genk