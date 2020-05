Après un parcours en demi-teinte lors du premier Split de la Belgian League, le KV Mechelen a effectué quelques changements dans son cinq de base en ne gardant que deux joueurs de l'équipe initiale !



Le deuxième Split de notre compétition League of Legends nationale approchant à grands pas, les équipes engagées commencent à officialiser les joueurs qui les représenteront dans la compétition. C'est le cas du KV Mechelen qui vient de présenter sa nouvelle équipe via ses réseaux sociaux.

Du cinq précédent, il ne reste plus que Rob "Robba" Zoon et Siemen "Flubbertje" Vanhove. Manifestement, les dirigeants n'ont pas été pleinement satisfaits du début de saison de son ancienne line-up (malgré une qualification en play-offs de la Belgian League) et ont décidé d'amener du sang frais afin de créer un électrochoc bénéfique pour le Split à venir.

C'est vers les Pays-Bas que la structure s'est tournée pour faire son recrutement. C'est ainsi que Jordi "Flawed" Bust (ex-Team THRLL), Max "sumi" de Beer (ex-mCon esports) et Stuart "Rechter" (ex-Tundra Gaming) rejoignent l'équipe. Les cinq hommes seront désormais encadrés par leurs coachs Tim "Limpix" Halma et Ralph "arendmen" Tesselhof.



© KVM Esports

Voici donc la nouvelle composition du KV Mechelen ainsi que les rôles de chacun :