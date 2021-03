Après plus de dix semaines de compétition, la scène belge de League of Legends, au travers de la Belgian League, tient enfin son nouveau champion printanier !

C'est au terme d'une finale opposant le champion en titre, Sector One, au KV Mechelen Esports, que la compétition a en effet clôturé hier soir sa première partie de saison.



Ce duel n'était pour le moins pas inédit puisque ces deux structures se sont déjà retrouvées dans la même position lors de la finale du Summer Split 2020 ainsi que lors de la grande finale nationale disputée au mois d'octobre dernier. Pour rappel, c'était Sector One qui était, à l'époque, sorti vainqueur de ces deux rencontres décisives !

Les Malinois espéraient donc bien cette fois contredire l'adage "Jamais deux sans trois" et ainsi mettre fin à l'hégémonie des "Foxes" dans cette Belgian League. Les "Sang & Or" sont dans la forme de leur vie cette année, aucune équipe n'étant arrivée à les vaincre jusque-là !



Mais c'est bien Sector One, en champion, qui a démarré cette finale (BO5) pied au plancher. Bien emmenée par son Top Laner néerlandais Benjamin "Zhergoth" Sánchez, l'équipe va prendre son adversaire du soir à la gorge d'entrée de jeu et ainsi montrer qu'il fallait encore compter sur elle cette saison !



La structure va même marquer un second point dans la foulée après avoir repoussé un assaut trop optimiste des Malinois. Dos au mur et un peu contre toute attente, ces derniers n'avaient désormais plus le droit à l'erreur dans cette ultime rencontre du Spring Split.

Mené 2 à 0, le KV Mechelen Esports va alors se ressaisir et prouver aux observateurs que leur excellent parcours en phase classique n'était pas dû au hasard ! Un premier succès convaincant suivi d'un autre écrasant va ramener le KV à hauteur de Sector One et ainsi pousser les deux équipes à disputer une cinquième manche décisive !

Sur leur lancée et bien aidés par une gestion parfaite des objectifs neutres, les Malinois vont réussir l'exploit de marquer le troisième point décisif de la rencontre et ainsi empêcher les "Foxes" de remporter un nouveau titre dans ce championnat.

Le KV Mechelen marque donc son nom au palmarès de la Belgian League pour la première fois de son histoire et empoche au passage les 2.500€ promis au vainqueur.



Mais la plus belle récompense vient probablement avec le ticket qualifiant la structure pour les play-ins des European Masters, une compétition rassemblant les champions nationaux de League of Legends et dotée de plusieurs dizaines de milliers de dollars !

Les Malinois auront donc la chance d'y représenter notre pays et auront ainsi une belle opportunité de se faire connaitre hors de nos frontières.