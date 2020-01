Annoncé en même temps que les deux championnats nationaux, peu d'informations avaient été distillées concernant le League of Legends Open Tour BeNeLux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque la société flamande 4Entertainment, en partenariat avec Riot Games, a lancé officiellement le projet.



© Riot Games

Ce championnat est la réelle nouveauté pour cette saison 2020. Si nous étions habitués à avoir un simulacre de championnat national sur League of Legends grâce aux ESL Proximus Championships, aucun événement récurrent n'était réellement à la portée de n'importe quel joueur. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne puisque le League of Legends Open Tour BeNeLux sera ouvert à tous, exception faite des joueurs engagés en Belgian League ou en Dutch League.

Un championnat équitable



Ce système permettra donc aux joueurs plus amateurs de s'amuser avec des adversaires à leur niveau et ainsi garder une réelle chance de victoire finale. Chaque étape de ce championnat étant doté de 1.500€ (dont 800€ pour l'équipe victorieuse), la ligne de conduite souhaitée par Riot Games est donc bien respectée : permettre à de petites équipes de gagner un peu d'argent et ainsi se structurer de manière de plus en plus professionnelle.

© Riot Games

La première manche accueillera 48 équipes réparties en 8 poules différentes. Ces groupes seront établis en fonction du classement moyen des joueurs dans le jeu. Cela permettra une nouvelle fois de garder des poules équitables. Seul le vainqueur de chacun de ces groupes, joués en BO1, se qualifiera pour la phase finale de l'étape. Cette dernière prendra la forme d'un arbre à élimination directe joué en BO3.

Le nombre d'équipes pourraient changer pour la deuxième manche, le tout étant basé sur le succès d'affluence de la première. Un système de tête de série sera alors appliqué aux seize meilleures équipes de la manche précédente.

Chose importante, ces seize équipes seront créditées de points. Ces derniers serviront à établir un classement final à l'issue des sept manches, pour chaque équipe mais également pour chaque joueur. Le classement individuel sera alors départagé par rapport au rôle de chaque joueur. Ce classement servira de baromètre aux équipes engagées en Belgian League afin, éventuellement, d'aller y puiser de nouveaux talents.



© Riot Games

Afin de continuer à accumuler des points en équipe, votre lineup devra être composée d'un noyau dur inamovible d'au moins trois joueurs. Sans quoi, vous serez considérés comme étant une nouvelle équipe et votre solde de points retombera alors à zéro.

Ouvert à tous?

Pas exactement. Certaines conditions sont tout de même requises afin de pouvoir prendre part au League of Legends Open Tour BeNeLux. Chaque joueur doit être âgé d'au moins 16 ans et classé au minimum "Or 1" en solo, duo, 5v5 ou Flex.

De plus, chaque équipe doit contenir au minimum trois joueurs belges, néerlandais ou luxembourgeois. Deux joueurs étrangers peuvent alors intégrer l'équipe. Bien entendu, les joueurs engagés en Belgian League ou Dutch League ne seront pas admis dans ce championnat.



© Riot Games

Une équipe de cinq joueurs et d'au moins un remplaçant devra être enregistrée. Un joueur ne pouvant faire partie que d'une seule équipe.



Les organisateurs veilleront au grain !

Le calendrier

Chaque étape se jouera en ligne et s'étalera sur deux journées commençant à 13h00 :

Manche 1 : Samedi 15 février et dimanche 16 février

Manche 2 : Samedi 7 mars et dimanche 8 mars

Manche 3 : Samedi 28 mars et dimanche 29 mars

Manche 4 : Samedi 2 mai et dimanche 3 mai



Manche 5 : Samedi 6 juin et dimanche 7 juin

Manche 6 : Samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet

Manche 7 : Samedi 1er août et dimanche 2 août