Le Replaying Japan est une conférence annuelle lancée en 2012 par le Ritsumeikan Center for Game Studies de Kyoto (Japon). Dédié à la culture vidéoludique japonaise, il rassemble chaque année des dizaines d'intervenants dans des colloques organisés un peu partout sur la planète.



Cette année, c'est en Belgique que le Replaying Japan devait faire halte pour la première fois de son histoire. C'est le Liège Game Lab (LGL), le laboratoire d’études interdisciplinaires du jeu vidéo de l’Université de Liège, qui était censé héberger l'événement. Malheureusement, coronavirus oblige, c'est finalement en ligne que les différentes conférences prendront place.



Entièrement gratuit, ce colloque va rassembler des chercheuses et chercheurs en études du jeu spécialisés dans les pratiques sportives et compétitives électroniques nippones, avec comme conférenciers d’honneur Susana Tosca, professeure des Arts et Humanités de l’Université de Roskilde (Danemark) et Florent Georges, président des éditions Omake Books et co-fondateur des éditions Pix'n'Love.

Ce dernier tiendra une conférence portant sur la naissance du sport électronique au Japon tandis que Susan Tosca s'exprimera sur la considération du Japon comme "Terre promise" du jeu vidéo par les gamers ainsi que la médiation culturelle construite autour de cette culture vidéoludique au coeur du pays.



D'autres scientifiques couvriront également des sujets tels que les questions de sociabilité dans et autour des jeux japonais, l’esthétique, la contemplation et la narration de ces jeux et bien plus encore !

© Sega

Ce Replaying Japan se déroulera en deux temps :

à partir du 27 juillet : les participants posteront sur le cours « Replaying Japan 2020 » de la plateforme Jobs@Skills des vidéos, textes ou PowerPoints commentés présentant leurs recherches. Ces contenus seront disponibles gratuitement et visionables à l’avance.

: les participants posteront sur le cours « Replaying Japan 2020 » de la plateforme Jobs@Skills des vidéos, textes ou PowerPoints commentés présentant leurs recherches. Ces contenus seront disponibles gratuitement et visionables à l’avance. du 10 au 13 août : discussions live sur le Discord "RJ2020" entre les scientifiques et les auditrices et auditeurs, tandis que les interventions des conférenciers d’honneur seront retransmises en live sur la chaîne Twitch du Liège Game Lab.

Le programme complet de l'événement est disponible sur le site de la conférence : www.replayingjapan2020.net.

Attention, au vu du caractère international de ce Replaying Japan, tout son contenu sera publié et commenté uniquement en anglais !



Si vous maîtrisez la langue de Shakespeare et que cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet de l'événement.