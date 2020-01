Le scandale d'espionnage qui touche le club de baseball des Houston Astros a mené à un nouveau licenciement.

Les New York Mets ont viré leur manager Carlos Beltran car il était un joueur des Astros l'année où la tricherie a eu lieu.

La Major League Baseball (MLB) a infligé en début de semaine de lourdes sanctions aux Houston Astros pour tricherie commise lors des World Series remportées en 2017. Grâce à des caméras, la communication secrète entre les lanceurs et les receveurs adverses était surveillée.

Le coach A.J. Hinch et le directeur général Jeff Luhnow ont été suspendus pour un an et le club doit payer une amende de 5 millions de dollars, environ 4,5 millions, la plus forte qui puisse être infligée par la ligue. Peu après, les Boston Red Sox ont licencié leur manager Alex Cora, qui était à l'adjoint de Hinch aux Astros en 2017.