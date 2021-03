Créé en 2017, le Mbo Mpenza Challenge a pour vocation de promouvoir les valeurs du sport et de sensibiliser les plus jeunes aux différentes formes de discrimination et d'exclusion au travers de défis footballistiques.

Soutenu par l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) et la fondation UEFA pour l’enfance, le projet met un point d'honneur à proposer un maximum de diversité entre les enfants et les clubs amateurs en invitant les groupes les plus vulnérables de notre société à participer à celui-ci.



© Mbo Mpenza Challenge

Malheureusement, cette année, la version physique du Mbo Mpenza Challenge ne pourra avoir lieu en raison des nombreuses restrictions sanitaires imposées par la pandémie. Mais que les fans se rassurent, une version en ligne sera tout de même organisée sur le jeu FIFA 21.

Afin de faire cette transition dans les meilleures conditions possibles, l'ancien footballeur s'est adjoint les services de la structure belge EGO. C'est notamment à elle que l'on doit le Be.Brussels Esport Show, la Brussels Cup, l'EGO European Cup, ... autant d'événements esportifs qui ont animé la scène belge ces dernières années.



© Mbo Mpenza Challenge

Cette édition virtuelle, disputée sur PlayStation 4, sera réservée aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans et sera composée de trois qualifications en ligne et d'une qualification en LAN dans une institution choisie par les organisateurs où du matériel sera mis à disposition afin d'offrir une chance aux plus démunis d'également tenter leur chance.

Voici le planning des qualifications en ligne :

Qualification #1 : dimanche 21 mars 2021 (inscription)

Qualification #2 : dimanche 28 mars 2021 (inscription)

Qualification #3 : dimanche 4 avril 2021 (inscription)

Les quatre qualifiés se retrouveront alors, si la situation le permet, pour une grande finale en LAN disputée le 11 avril prochain à l'UGC De Brouckère (Bruxelles). Des lots, sous forme de matériel gaming, récompenseront également les meilleurs de chaque qualification.



© Mbo Mpenza Challenge

Lors de cette grande finale, les joueurs seront associés à diverses personnalités afin de prendre part à des duels en deux contre deux et ainsi sacrer le meilleur duo de ce Mbo Mpenza Challenge.

Le plus beau palmarès du football féminin belge, Aline Zeler, a déjà répondu présent pour l'occasion, tout comme Joachim Gérard, récent vainqueur de l'Open d'Australie de tennis en fauteuil roulant.



Attention cependant, les places dans les tournois de qualification sont limitées à seize participants, ne tardez donc pas à aller vous inscrire rapidement !