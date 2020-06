C'est un véritable tsunami qui frappe actuellement de plein fouet le milieu de l'esport et du jeu vidéo en général ! De nombreuses accusations de viols et de harcèlement ont envahi les réseaux sociaux depuis une semaine, les langues se déliant (enfin) les unes après les autres. Plusieurs personnalités et acteurs du secteur sont directement visés.



Souvenez-vous, en 2017, avec l'affaire Weinstein naissait le mouvement planétaire #MeToo sur les réseaux sociaux, suivi quelques temps après par #BalanceTonPorc dans nos contrées francophones. Menant à la libération de la parole des femmes dans le milieu du cinéma dans un premier temps, le phénomène a très vite pris de l'ampleur et a touché tous les secteurs professionnels mais également de nombreux loisirs tels que le sport par exemple.



(...)