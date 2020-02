Le mode FUT de FIFA20 va-t-il être régulé chez nos voisins français? Deux avocats ont déposé une plainte contre X afin de tenter de faire toute la lumière sur le mode de distribution aléatoire des joueurs dans les packs ainsi que démontrer l'addiction provoquée par ce système.

Depuis 2009, le mode "Ultimate Team" (FUT pour les intimes) fait les choux gras d'Electronic Arts. L'année passée, il aurait rapporté plus d'un milliard de dollars à la société, ce qui représente environ 28% de son chiffre d'affaires ! C'est énorme et c'est bien évidemment un revenu dont ne peut plus se passer l'éditeur.

© EA Sports

Mais s'il fait le bonheur de celui-ci, ce n'est pas toujours le cas pour la personne se trouvant de l'autre côté de l'écran. En effet, les joueurs, se devant d'avoir la meilleure équipe possible afin d'être compétitifs face à la concurrence, peuvent engager des sommes importantes dans l'achat de packs de cartes virtuelles afin de tenter de tomber sur les renforts utiles à leur onze de base.

Chaque ouverture de pack entrainant un effet "Kinder", une certaine forme d'addiction peut très vite s'installer insidieusement chez ces joueurs. Bien décidé à entretenir sa poule aux oeufs d'or, EA maintient un flou volontaire autour de l'attribution des joueurs dans les packs. Et, malgré l'obligation récente pour l'éditeur d'afficher le pourcentage de chance pour les différents types de cartes dans chaque pack, nous n'avons aucune certitude quant à l'aléatoire de ce système.

La Belgique s'est déjà penchée sur ce problème en 2018. Un collège d'experts de la Commission des jeux de hasard, sur demande du Ministre de la Justice, a étudié le phénomène et a conclu que ce système rentrait dans le cadre des jeux de hasard. Ce qui a finalement abouti à l'interdiction pure et simple des "loot boxes" dans notre pays ! Il n'est donc plus possible aujourd'hui d'acheter, de manière légale, ces packs de joueurs dans FIFA20 avec de l'argent réel.



En ce début d'année, c'est la France qui s'attaque à son tour à cette problématique. Deux avocats, maître Karim Morand-Lahouazi et maître Victor Zagury, ont déposé plainte contre X afin de démontrer que ce système intègre un jeu de hasard et que celui-ci peut entrainer une addiction.

Les deux accusateurs espèrent ainsi qu'un juge d'instruction sera désigné afin de faire toute la lumière sur l'algorithme qui gère la distribution aléatoire des joueurs dans les packs. Il est certain que l'exemple belge sera mis en avant par les deux pénalistes afin d'appuyer leurs propos.

La perte du marché français sur FUT serait une petite catastrophe pour Electronic Arts, lui qui est déjà régulièrement malmené à cause de certaines décisions allant parfois à l'encontre des joueurs.