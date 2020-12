Déjà largement investie dans diverses activités telles que la mode, le sport ou encore le sport automobile, la Principauté de Monaco se prépare depuis de nombreux mois à faire son entrée par la grande porte sur la scène esportive mondiale.



© Monaco Gaming Show

En réalité, l'état Monégasque est actif depuis 2017 au niveau de l'esport grâce à la Monaco Esports Fédération (MeSF) qui structure la scène esportive locale afin de permettre la détection et la formation des nouveaux talents.

Mais jusqu'à présent, jamais "Le Rocher" n'avait proposé un événement mondial majeur dédié aux sports électroniques. C'est aujourd'hui chose faite grâce à l'association de trois acteurs majeurs : la MeSF, la société Monaco eSports et la plateforme esportive Nicecactus.



Louis Ducruet, Président de la Monaco Esports Federation (gauche) et Mike Hessabi, Nicecactus CEO (droite) © Monaco Gaming Show

De cette union est né le Monaco Gaming Show, un événement ambitieux, annuel et inauguré cet hiver par une double compétition sur Rocket League et Fortnite dotée de 40.000€ de cashprize répartis entre les deux disciplines. Le but annoncé des organisateurs est de réunir les différentes couches du monde esportif, du joueur amateur au professionnel en passant par divers influenceurs.

Mais avant de pouvoir prétendre à quoi que ce soit, les compétiteurs devront passer par des étapes de qualification ouvertes à tous et menant aux phases finales du 18 décembre pour Fortnite et du 19 décembre pour Rocket League.

Voici le calendrier complet des deux compétitions :

© Monaco Gaming Show

Si vous souhaitez prendre part au tournoi Fortnite, il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire, la première manche débutant ce soir aux alentours de 17h15 ! Les inscriptions se passent par ici.



La compétition sera commentée par des membres de l'équipe Grizi Esport, la structure esportive des frères Griezmann, et sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de l'événement.