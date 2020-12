Le Sommet olympique est organisé chaque année par le CIO afin de parler du futur de l'organisation et de ses événements. Des Jeux olympiques à des sujets comme la lutte contre le dopage, en passant par la présentation de diverses nouveautés, ce rassemblement permet également au Comité de faire le bilan sportif de l'année écoulée.

Pour sa neuvième édition, ce Sommet olympique a dû être tenu en ligne vu les circonstances pandémiques actuelles. Cela n'a heureusement pas empêché les représentants des principales parties prenantes du Mouvement olympique de s'y rejoindre, par écrans interposés, et de mener à bien leur mission de fin d'année.



© Greg Martin/IOC

Depuis quelques années, les jeux vidéo et l'esport se sont immiscés dans les nombreuses discussions des partenaires. Aujourd'hui, c'est même devenu un des points phares de la réunion en intégrant l'ordre du jour officiel !



C'est le Français David Lappartient, président du groupe de liaison sur l’esport et les jeux vidéo, qui a eu la lourde tâche de présenter un rapport sur l'année esportive écoulée et sur les derniers développements en matière de sports virtuels et de jeux vidéo.

Ce qu'il faut retenir de ce dernier est la distinction faite par le CIO et ses membres entre deux formes de sports virtuels (physiques ou non physiques) et les jeux électroniques (de compétition ou de loisir).



© Greg Martin/IOC

En effet, David Lappartient a présenté l'esport et les jeux vidéo sous diverses catégories :

Sport virtuel physique (comme le cyclisme via la plateforme Zwift par exemple)

Sport virtuel non physique (FIFA, NBA2K, ...)

Jeu électronique de compétition (League of Legends, ...)

Jeu électronique de loisir (Super Mario)

Suite à cela, le Sommet a convenu "qu'il était essentiel que les Fédérations Internationales adoptent les formes virtuelles physique et non physique de leurs sports respectifs, en mettant l'accent sur l’équité des compétitions, le respect des valeurs du sport sous ces formes virtuelles et l'ouverture à de nouveaux publics".

Pour ce qui est des jeux vidéo (ou jeux électroniques selon la catégorie présentée ci-dessus), la décision a été prise de maintenir le contact avec les joueurs en tant que passerelle pour promouvoir l'activité physique et les valeurs du sport auprès des jeunes générations.

Il semblerait donc que les esportifs d'autres disciplines que les simulations sportives soient considérés comme des influenceurs de la jeunesse plutôt que pour leur statut premier. Serait-ce une première indication du choix des futurs titres potentiels qui intégreront un jour les Jeux olympiques?



Le CIO semble donc, à la vue de ces informations, préparer petit à petit l'arrivée du sport électronique en son sein, et probablement dans ses Jeux futurs.



Ceci dit, on le voit également, le travail reste encore long avant d'avoir une réelle implication de l'organe olympique dans l'esport ! Il est apparemment difficile de convaincre les vieilles institutions lorsque cela concerne des sujets qu'elles ne maîtrisent pas.