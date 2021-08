Ce mercredi 19 août se tenait un évènement ponctuel sur Warzone, appelé "Bataille pour Verdansk". Chaque année, Activision organise ce genre de manifestation pour dévoiler ses nouvelles licences.



Et même si l'information avait déjà légèrement fuitée, ce fut l'occasion pour eux de présenter cette toute nouvelle bande annonce de Call of Duty Vanguard.





Axé sur la Seconde Guerre mondiale, les joueurs sont plongés dans le conflit global à travers quatre histoires majeures de la campagne, réparties sur 4 personnages : américain, anglais, australien et russe. On peut d'ailleurs observer dans le trailer que les opérations se dérouleront partout sur le globe, que ce soit en Afrique, dans le Pacifique, en Europe ou encore en Russie.



Vingt cartes seront disponibles dès le premier jour de la sortie du jeu et le mode multijoueur est évidemment fortement attendu. Il devrait être cross-plateformes. Un système anti-triche devrait apparaître et bénéficier à Warzone également.



Warzone qui ne devait d'ailleurs pas être en reste puisqu'une nouvelle carte spécifique à Vanguard est également planifiée.





Activision a également annoncé qu'une BETA sera disponible pour tout achat anticipé du jeu.A suivre, le 5 novembre 2021 !