On connaissait déjà les "Elite Series" de CS:GO, rassemblant les meilleures équipes CS du Benelux sur différents "splits" tout au long de l'année. La DH eSport en avait couvert le déroulé lors des éditions précédentes.



Cette fois META revient avec un tout nouveau format de compétitions, proposant un cashprize total de plus de 75.000€, et proposant des tournois sur les jeux CS:GO, League of Legends, Rainbow Six et Rocket League.



Le trailer vidéo de cette nouvelle compétition a été relayé via un Tweet :



« Notre intention avec les Elite Series est d'offrir le meilleur terrain de jeu pour ce que le Benelux a à offrir de mieux en terme d'esport, et ce au travers de 4 jeux différents. Que vous soyez intéressés par du LoL, du CS:GO, du Rocket League ou du Rainbow Six, nous avons la compétition qu'il vous faut. Nous avons une foule d'autres choses prévues avec plus de contenus et d'activités, les Elite Series ne sont que la prochaine étape dans la révolution de l'esport pour la région" , a déclaré Moritz van der Lugt, responsable des Elite Series chez META

Les Elite Series débuteront le 17 janvier avec League of Legends.



Counter-Strike, Rocket League et Rainbow Six emboîteront le pas et commenceront en février et en mars.