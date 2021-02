La deuxième saison du NumberOne est officiellement lancée ! Son "Legend Stage", réservé à l'élite du championnat, a lancé ses premières hostilités hier soir sous les yeux des nombreux fans présents sur les différentes retransmissions proposées.

Pour rappel, cette année se veut sensiblement plus cosmopolite pour la compétition avec l'intégration de structures sortant du traditionnel cadre franco-belge. Plus européen que jamais, ce NumberOne semble passer un nouveau palier dans son évolution et cela devrait se ressentir sur le niveau de jeu global des équipes.

© LouvardGame

La soirée a été inaugurée par le match entre la structure française The Dice, triple vainqueur d'étapes la saison passée, et les Russes de chez GROND. Passée par les qualifications ouvertes puis fermées, cette dernière est inconnue dans nos contrées et compte bien profiter de cet effet de surprise pour tenter de marquer son territoire.

C'est d'ailleurs une entrée en matière remarquée qu'ont effectué les rookies de chez GROND en venant à bout, 16 à 14 sur Dust II, d'une équipe de The Dice encore en rodage. Notons que cette rencontre marquait le grand retour du Belge Younes "YOUNS" Ait-lalla en compétition officielle, près de deux ans et demi après l'annonce de sa retraite prématurée.

Les matchs se sont ensuite enchainés avec la victoire de Clutch Rayn Esport, troisième de la saison une, face à Ambush Esport sur Inferno et de l'équipe invitée, webSPELL Gaming, face aux Ukrainiens du Project X.

Cette première journée de compétition s'est clôturée par le match attendu par bon nombre d'observateurs : le eClub de Bruges, emmené par notre compatriote Steven "Stev0se" Rombaut, face à GenOne, l'équipe académique de Sébastien "krL" Pérez qualifiée grâce au vote de la communauté. Sorte de test pour les deux formations, le match, joué sur Train, n'aura finalement pas proposé le spectacle espéré et se sera cantonné à une nette domination de l'équipe française sur les Blauw & Zwart.

© LouvardGame

Bien entendu, ce classement provisoire ne révèle encore en rien la forme actuelle des équipes et celui-ci devrait encore bien évoluer dans les semaines à venir...



Rendez-vous d'ailleurs déjà demain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de la compétition afin de suivre la deuxième journée de ce NumberOne. Le choc franco-français entre The Dice et GenOne ainsi que la rencontre entre les webSPELL et Clutch Rayn devraient nous en mettre plein les yeux !