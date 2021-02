Quelques jours après l'ESL Benelux, c'est au tour d'un autre monument de l'esport belge, LouvardGame, de s'apprêter à rentrer dans le vif du sujet cette année avec le lancement de la nouvelle saison de son NumberOne.

Toujours en évolution constante, la compétition va connaitre quelques nouveautés cette saison. Après un passage en ligne plutôt bien négocié l'année dernière, c'est vers l'international que se tourne désormais Philippe Bouillon et son staff. Autre bonne nouvelle, le cashprize de 40.000€ réparti au fil de la saison sera toujours bel et bien de la partie !



La valse des équipes ayant fait son oeuvre lors du mercato d'hiver, seules cinq équipes ayant participé à la grande finale de la saison une ont été ré-invitées par les organisateurs pour cette première manche de l'année.



Afin de combler les trois places restantes, LouvardGame a tout d'abord lancé un concours offrant la possibilité à l'équipe ayant remporté le plus de votes de la part de la communauté d'intégrer directement la compétition. À ce petit jeu, c'est GenOne, jeune structure française managée par Sébastien "krL" Pérez, qui a remporté le plus de suffrages.



Ensuite, un premier tournoi de qualification ouverte a été mis en place et a rassemblé plus de 120 équipes venant d'un peu partout en Europe. Les quatre meilleurs ont alors rejoint quatre autres équipes, invitées, dans une ultime qualification fermée. Des structures bien connues telles que Vexed Gaming ou les Unicorn Of Love ont notamment pris part à cette étape.



Au final, ce sont les Russes de chez GROND et les Ukrainiens du Project X qui auront su tirer leur épingle du jeu et ainsi intégrer le premier Legend Stage de la saison. Ils y rejoignent donc Ambush Esport (ex-APOLOGIS Esport), Clutch Rayn Esport, le eClub de Bruges, The Dice, webSPELL Gaming et GenOne.

© NumberOne

Seule ombre au tableau, on regrettera l'absence des champions en titre, LowLandLions, qui devront donc passer par le Challenger Stage s'ils souhaitent à nouveau rejoindre la division reine cette saison.

Quoi qu'il arrive, le NumberOne vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mardi 16 février 2021, date du début de la première manche du Legend Stage. Les équipes y inaugureront alors la phase de poules jouée en Round Robin et en une manche gagnante (BO1).

Les anciens vont-ils faire le poids face aux nouveaux venus européens ? Début de réponse dans moins de deux semaines !