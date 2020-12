Le Paris Saint-Germain est l'un des premiers clubs européens de football professionnel à s'être lancé activement dans l'esport. Fondé en 2016 en association avec le groupe international Webedia, le PSG Esports avait l'ambition, à l'époque, de se faire une place dans le championnat européen de League of Legends.



© PSG

Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les Parisiens avaient fait appel à l'ancien joueur professionnel Bora "Yellowstar" Kim (ex-Fnatic et ex-Team SoloMid) pour les mener vers les sommets. Malheureusement pour eux, leur équipe LoL n'aura jamais comblé les attentes élevées du club et ce, malgré le changement de coach et de manager en cours de route.



Afin d'entrevoir une éclaircie sur le MOBA de Riot Games, le PSG s'est finalement tourné vers l'Asie en recrutant l'équipe Talon Esports. Une deuxième place en League of Legends Pacific Championship Series (PCS) et un top9-12 aux Worlds 2020 ont quelque peu redoré le blason bleu et rouge sur la scène compétitive du jeu.



C'est sur Dota 2 que les résultats les plus marquants arriveront en premier pour le PSG Esports. Après avoir recruté une équipe asiatique, le club esportif de la capitale française a terminé, durant deux années de suite, sur le podium de la plus importante compétition de l'année : The International.



Des victoires en Major sur le même jeu, ainsi qu'en Dreamhack sur Rocket League, deux titres de champions du monde sur FIFA grâce au Français Lucas "DaXe" Cuillerier et un récent titre de champion du monde de Brawl Stars complètent les succès majeurs de la structure jusqu'à présent.

Soucieux d'accroître encore sa présence sur la scène esportive, le PSG a annoncé ce vendredi le lancement de deux nouveaux projets : un 100% digital et un nouveau lieu physique.

La première nouveauté concerne la création de la PSG Academy Esport, une plateforme de réservation de cours particuliers sur FIFA 21 et Brawl Stars. Développée en partenariat avec GamerCoach, celle-ci sera axée sur la formation et l'accompagnement des joueurs amateurs, le tout encadré par des acteurs issus de la scène esportive.

Si le catalogue de disciplines proposées ne contient actuellement que deux titres et devrait donc logiquement s'étoffer au fil du temps, une vingtaine de coachs officient déjà au sein de la PSG Academy Esport. On y retrouve quelques noms connus sur les scènes représentées dont notamment Ilias "Nkantee" El Rhazzaz (membre de l'équipe de France d'eFoot) et Clément "Krag" D. (champion de France de Brawl Stars).

On peut tout de même s'étonner de ne pas voir apparaitre de noms ronflants de la scène esportive française dans cette liste pour les grands débuts de la plateforme ! Surtout lorsque l'on sait que le tarif horaire est de 20€ pour une séance d'essai.

L'autre grande annonce effectuée par le club est l'ouverture prochaine d'un espace dédié à l'esport et aux activités digitales dans son siège de Boulogne-Billancourt. Appelé "Studio Saint-Germain", ce projet accueillera les nouvelles générations de joueurs et proposera des stages aux enfants ainsi qu'aux adultes.

Il sera également la future résidence des équipes professionnelles du club parisien, qui l’utiliseront comme point de rassemblement et centre d’entraînement lors de leurs passages dans la capitale. Au moins un rassemblement par an y est prévu pour tous les joueurs stars du club !

Enfin, ce lieu fera également office de studio d’enregistrement, grâce à une installation technique propice à la création de contenus digitaux vidéo et audio (podcast, streaming, clips, ...).

© PSG

Le PSG suit ainsi la ligne directrice qu'il applique avec succès depuis de nombreuses années dans le milieu du sport. Reste aujourd'hui à voir si sa transposition au sport électronique sera accueilli comme il se doit par les joueurs amateurs.