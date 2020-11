La Team Quadrant est la petite dernière des structures esportives lancées par des personnalités venant du monde du sport automobile. Cette fois, c'est le Britannique Lando Norris, actuel septième avec McLaren dans le championnat du monde de Formule 1, qui a officialisé son arrivée sur la scène compétitive.

À l'instar de Charles Leclerc, Pierre Gasly ou encore du Belge Stoffel Vandoorne, Lando Norris avait dévoilé au monde entier sa passion pour les jeux vidéo lors du premier confinement. Alors privé de toute compétition physique, le jeune homme s'était naturellement tourné vers le virtuel et avait même pris part à plusieurs manches du championnat virtuel de Formule 1 !



Fort de sa notoriété, il a également immédiatement rencontré le succès lors du lancement de sa chaîne Twitch et comptabilise aujourd'hui plus de 680.000 followers ! Manifestement charmé par le milieu esportif et désireux de s'y investir plus sérieusement, le Britannique a annoncé ce week-end le lancement de sa propre structure : Quadrant.

"Quadrant est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps." a-t-il déclaré à nos confrères de la BBC Sport. "Alors que la course sera un point de mire et une passion plus grande que presque tous les autres jeux, Quadrant va, espérons-le, s'étendre à de nombreuses autres catégories d'esports et de jeux !" a rajouté Lando Norris.



© G-Performance

De son propre aveu, la Team Quadrant devrait donc s’élargir à d'autres disciplines dans le futur ! Mais pour l'instant, celle-ci se focalisera sur le sim racing et la création de contenu autour du gaming.

Pour ce faire, la structure s'est déjà attaché les services des Britanniques Aarav “Aarava” Amin (ex-Sauber eSports, 459.000 abonnés sur YouTube) et Steve “Super GT” Alvarez Brown (439.000 abonnés sur YouTube). Les deux hommes, bien connus de la scène du sim racing mondial, seront chargés de créer du contenu pour la Team Quadrant.



Ils y seront rejoints dans leur tâche par Niran “FNG” Yesufu (457.000 abonnés sur YouTube) et Maria “RiaBish” Bish (1.680 abonnés sur YouTube), ceux-ci permettant de sortir quelque peu du seul contexte de la simulation automobile.



© Team Quadrant

Reste désormais à voir quelle place occupera Lando Norris dans cette nouvelle organisation : simple mécène ou membre actif de la structure?