Le FPS tactique de Riot Games n'aura pas dû attendre longtemps après sa sortie officielle pour voir fleurir ses premiers tournois d'envergure ! C'est le cas du "Twitch Rivals : Valorant Launch Showdown" qui a réuni, ce week-end, une septantaine d'équipes réparties dans huit tournois régionaux cumulant un cashprize total de 200.000 $ !



La série de tournois Twitch Rivals commence à se faire une place sur la toute jeune scène Valorant. Regroupant des joueurs compétitifs et des influenceurs (parfois non moins compétitifs), ces événements sont toujours une source importante de visibilité pour les rares équipes déjà en place mais aussi et surtout pour les nouveaux venus sur le FPS de Riot Games.

À l'occasion de la sortie officielle du titre ce mardi 2 juin 2020, Twitch avait décidé de lancer une nouvelle édition de ses tournois à succès, et ce, dans six zones régionales différentes : Europe (deux tournois), Amérique du Nord, Corée, Japon, Brésil et LATAM (deux tournois).

© Twitch

Avec 200.000$ au total des huit tournois, c'est la zone Europe qui a été la mieux lotie avec 49.000$ dans ses deux tournois (nécessaires vu le nombre de participants). Parmi les différentes équipes invitées, deux contenaient un joueur belge dans ses rangs : la Team Mixwell avec Adil "ScreaM" Benrlitom et la Team Skyyart avec David "davidp" Prins.

Les deux hommes sont très actifs sur la scène compétitive du jeu depuis le début et devraient faire logiquement partie des premiers joueurs professionnels de Valorant en Belgique. Engagés dans le tournoi Europe # 1, les deux hommes et leurs équipes respectives ont tout d'abord été versés dans une phase de poules comprenant quatre groupes. Seuls les deux meilleurs de chacun d'eux se qualifiaient pour les play-offs de la compétition.

La Team Skyyart, avec deux victoires et une seule défaite lors de cette phase, va décrocher son ticket pour la suite de la compétition en se classant deuxième de sa poule et ainsi intégrer l'arbre final joué en élimination directe.

© Riot Games

De son côté, la Team Mixwell va, comme d'habitude, vivre une première partie de tournoi relativement tranquille en remportant ses trois matchs, sa poule et ainsi se diriger sereinement vers les play-offs.

C'est au premier tour de cette deuxième phase de compétition que le parcours de "davidp" et ses équipiers va s'arrêter. Malheureusement tombée contre l'équipe de notre autre compatriote, la Team Skyyart va s'incliner 9 à 13 et terminer sur un top5-8. Ce sont tout de même 3.000$ qui leur seront distribués !

"ScreaM" et son équipe, composée d'Oscar "mixwell" Cañellas Colocho, Ardis "ardiis" Svarenieks, Jacob "pyth" Mourujärvi et William "draken" Sundin vont enchaîner les victoires 2 à 0, d'abord face à la Team Lutti en demi-finale avant de battre facilement la Team ONSCREEN en grande finale !

© Liquipedia

C'est donc un nouveau titre qui récompense le joueur belge, le premier depuis la sortie officielle du jeu, mais presque le dixième depuis son arrivée sur Valorant !