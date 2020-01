Le PSV Eindhoven, au travers de sa section PSV Esports, a présenté officiellement les cinq hommes qui la représenteront sur League of Legends en 2020.



Présent sur la scène FIFA depuis quelques années, le club de football professionnel continue de s'investir sur la scène esportive en s'ouvrant à d'autres disciplines. Sélectionné pour la compétition nationale officielle de Riot Games, la Dutch League, le PSV se devait de recruter une équipe League of Legends afin d'y prendre part. C'est aujourd'hui chose faite avec l'officialisation du cinq de base qui portera le maillot sur la scène en 2020.

© PSV

Après Stefano Pinna lors de la saison 2018-2019, c'est au tour d'un autre Belge d'intégrer le deuxième club le plus titré des Pays-Bas : Robbe "Anthrax" Dobbeleer. Notre compatriote présente un CV impressionnant pour son âge (22 ans) : mousesports, Movistar Riders, Gentside, EURONICS, ASUS ROG, ... Au cours de sa carrière, il a remporté deux fois le championnat national allemand ainsi que la DreamHack Tours en 2018.



Le support de l'équipe sera entouré de Phil "Albetrayber" Qin (jungler et ex-Defusekids), de Mike "Furuy" Wils (midlaner et ex-k1ck eSports Club, ex-Defusekids), de Sander "Kitty" Jeroen Everink (ADC et ex-Defusekids, ex-EURONICS, ex-Singularity, ex-GamersOrigin) et de Benjamin "Zhergoth" Sanchez (toplaner et ex-NiP, ex-Fnatic, ex-Origen, ex-mousesports). Ces cinq hommes seront encadrés par Sander "Jigly" Schipper en tant que coach et Marthijn Reinders en tant que manager.



«Les sports électroniques sont extrêmement populaires, et le fait que nous ayons commencé à jouer à FIFA il y a trois ans est parfaitement logique. Nous rejoignons maintenant des millions de jeunes dont les intérêts sont plus larges que le football. De cette façon, nous augmentons notre portée et portons le PSV à l'attention d'un groupe cible intéressant et de manière originale. » Damian Bott, responsable marketing et médias du PSV Eindhoven.

Le PSV frappe donc un grand coup sur le marché des transferts en s'attachant les services de joueurs performants et très expérimentés ! Il faudra définitivement compter sur eux lors de cette saison !