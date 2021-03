Après l'annonce du retour du "Solo Q", son tournoi en un contre un sur League of Legends, Red Bull vient d'officialiser une nouvelle saison de sa compétition en duo dédiée à Counter-Strike : Global Offensive.

Avec plus de 45.000 participants provenant d'une trentaine de pays lors de la saison passée, la marque aux taureaux rouges compte bien surfer sur son succès en proposant toujours plus de spectacle et d'enjeu à sa communauté !



Cette année, c'est dans un thème futuriste inspiré par la science-fiction que les duos se mesureront les uns aux autres. Comme lors du précédent opus, cinq cartes inédites ont été créées spécialement pour l'occasion et sont déjà téléchargeables via la plateforme Steam à cette adresse.



Différents objectifs, sous forme de points à capturer, vont désormais chambouler la stratégie des équipes en obligeant ces dernières à faire preuve de plus de finesse et d'intelligence de jeu que leurs adversaires. Les meilleurs tireurs et les vieux briscards du FPS de Valve partiront donc (quasiment) sur un même pied d'égalité avec le reste du peloton !



Un long processus de qualification via des tournois nationaux, régionaux et internationaux mèneront les meilleures équipes à la grande finale, le Red Bull Flick Invitational. Censée se dérouler à Helsinki (Finlande), celle-ci réunira quelques stars de la discipline (dont les joueurs de chez G2 Esports : Nikola "NiKo" Kovač et Nemanja "huNter-"" Kovač) et les opposera aux duos qualifiés.

© G2 Esports

Les premières qualifications sont d'ailleurs déjà ouvertes et disponibles à tous. Retrouvez la (longue) liste des tournois en suivant ce lien.



Les hostilités débuteront le samedi 24 avril 2021 pour se terminer aux alentours du 30 octobre avec l'ultime phase de qualification fermée. La grande finale se déroulera, elle, le samedi 20 novembre 2021.