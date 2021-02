La scène esportive de Super Smash Bros. étant totalement délaissée par Nintendo, pourtant éditeur du jeu, il aura fallu attendre une collaboration entre Twitch et la plateforme de tournois Smash.gg pour voir apparaitre le premier circuit esportif d'envergure dédié au jeu.

C'est ainsi qu'est apparu, début 2020, le Smash World Tour et ses 250.000$ de cashprize. Malheureusement, peu de temps après l'annonce du lancement de la compétition, le coronavirus a pointé le bout de son nez et a forcé les deux organisateurs à reporter puis annuler l'événement.

Mais bonne nouvelle pour tous les fans de la licence, le Smash World Tour est de retour cette année et s'est adapté à la situation actuelle afin de proposer un circuit compétitif et respectueux des normes sanitaires actuellement exigées.

C'est ainsi que des qualifications régionales disputées exclusivement en ligne font leur apparition au sein de la compétition. Celles-ci devraient, en théorie et en fonction de l'évolution de la pandémie, mener à des finales régionales jouées en LAN, conduisant elles-même à une grande finale mondiale.



© Smash World Tour

Le circuit concernera tant les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate que sa version "Melee" et sera ponctué en fin d'année par une grande finale mondiale disputée sur les deux jeux. L'ensemble du circuit sera doté de plus de 200.000$ de cashprize !



Afin de rendre tout cela possible, ce Smash World Tour 2021 sera divisé en sept grandes zones régionales : Amérique du Nord (Est), Amérique du Nord (Ouest), Amérique Centrale, Amérique du Sud, Europe, Asie de l'Est et Océanie.

Sur Ultimate, seize joueurs par zone se qualifieront pour leur finale régionale respective. Les trente-deux meilleurs combattants de ces finales régionales (le nombre de tickets variant en fonction des régions) seront alors qualifiés pour la grande finale mondiale de la discipline.

En revanche, aucune qualification ne sera mise en place pour le circuit Melee ! C'est un panel d'experts, dirigé par l'Américain Daniel “Tafokints” Lee, qui enverra directement seize joueurs par région dans leur finale respective.

© Smash World Tour

Sur Ultimate, une seule qualification est pour l'instant annoncée en Europe. Celle-ci sera organisée par la Vienna Challengers Arena (VCA) et aura lieu du 10 au 11 avril 2021. Huit tickets y seront mis en jeu et mèneront à la finale régionale de la discipline jouée les 17 et 18 juillet prochains. Les six meilleurs s'y qualifieront alors pour la grande finale mondiale. Les inscriptions pour cette unique qualification ouvriront le 15 mars et seront accessibles à cette adresse.



Concernant Melee, la finale régionale aura lieu du 7 au 8 août et offrira huit places pour la grande finale mondiale. Malheureusement, il vous sera désormais difficile d'influencer le choix des experts quant à votre sélection puisque ces derniers se baseront principalement sur vos résultats officiels obtenus en 2020.