Le dernier rapport de Newzoo faisant état du marché mondial du sport électronique annonce la somme record de plus d'un milliard de dollars de recettes effectuées par les acteurs du secteur en 2019 !

Newzoo est le spécialiste de l'analyse de données concernant les nouvelles technologies et le sport électronique. Comme chaque année, la firme nous livre son bilan sur différents domaines et c'est, bien entendu, celui concernant l'esport qui a attiré le plus notre attention. Un chiffre impressionnant ressort de cette étude : 1,096 milliards de dollars. Il correspond aux recettes générées par le sport électronique en 2019 !



© Newzoo

Preuve que l'esport continue sa croissance au niveau mondial, ce montant fait office de record pour le milieu. Et ce dernier ne devrait être que le premier d'une longue série puisque la société estime une croissance de plus de 22% d'ici deux ans, ce qui gonflerait le chiffre d'affaires à 1,790 milliards de dollars !

La majorité de ces revenus proviennent des audiences des diffusions. En effet, des centaines de millions de fans actifs (regardant une diffusion de sport électronique plus d'une fois par mois) se sont manifestés l'an passé, ce qui a boosté les droits de diffusion de certaines compétitions. Cela représente un revenu par spectateur de 5,45$.



© Newzoo

L'audience ne devant qu'augmenter au fil des années, les recettes suivront donc également cette voie. Newzoo prédit 347 millions de spectateurs occasionnels en 2022 contre près de 300 millions de fans formant un noyau dur. La Chine étant le pays qui participe le plus à ce chiffre avec un apport de 500 millions de spectateurs réguliers.



© Newzoo

On l'a dit, la plus grande part de ces revenus vient des droits de diffusion. Mais la publicité et le sponsoring suivent de près. Vient ensuite l'argent investi par les éditeurs de jeu, la vente de tickets et le merchandising. Les jeux mobiles sont également, en grande partie, responsables de ce nouveau record.



© Newzoo

Le sport électronique a donc encore de beaux jours devant lui, que ce soit au niveau mondial ou national...