La cérémonie annuelle récompensant les acteurs du microcosme vidéoludique belge va, pour la première fois de son histoire, inclure trois catégories esportives à son panel : meilleure compétition belge de l'année, joueur professionnel belge de l'année et meilleur "rookie" belge de l'année.

On le sait parfois peu mais la Belgique récompense chaque année ses studios de développement vidéoludique. Appelée "Belgian Game Awards", la cérémonie existe depuis 2016 et met en lumière les talents noirs-jaunes-rouges trop souvent sous-estimés dans notre pays.



Cette année encore, plusieurs catégories ont été créées afin d'élire le meilleur jeu belge de l'année (pc ou console), le meilleur jeu mobile belge de l'année, le "Serious Game" belge de l'année, la meilleure narration, le studio belge de l'année, ...

Pour la première fois depuis leur création, les BGA vont offrir la possibilité aux votants d'élire la meilleure compétition esportive belge de l'année, le joueur professionnel belge de l'année et le "rookie" belge de l'année. C'est une belle mise en lumière du sport électronique qui marque là un peu plus son ancrage dans le milieu vidéoludique belge.



Les votes sont ouverts jusqu'au 19 février et disponibles sur la page Facebook de l'événement . La cérémonie de remise des prix se déroulera du 21 au 23 février, à l'occasion du salon "1up" qui se tiendra au Kortrijk Xpo.



Vous avez donc la possibilité de voter pour chacune des catégories mais attention, vos voix ne compteront que pour un tiers du résultat final. Le restant des points viendra d'un jury professionnel composé de représentants de la Belgian eSports Fédération (fédération nationale non officielle), des fédérations de l'échelon régional, WalBru Esport et Esport Vlanderen (fédérations non officielles), de deux journalistes spécialisés (un francophone et un néerlandophone) ainsi que de deux joueurs professionnels dont l'identité n'a pas été révélée.



Voici les nommés pour les différentes catégories proposées :

Meilleure compétition belge de l'année

Joueur professionnel belge de l'année



Meilleur rookie belge de l'année



Malgré l'étrangeté de certains choix, il s'agit là d'une excellente initiative de la part de l'organisation. Espérons que le succès soit au rendez-vous et que cela continue à évoluer dans les années à venir !