Le Sporting d'Anderlecht profite de cette période exceptionnelle pour relancer sa plateforme de tournois. Afin de proposer du contenu à ses fans, le club y organise des "RSCA Esports Cups" sur FIFA20 et League of Legends.

Le club de football le plus titré de Belgique n'avait plus réellement donné signe de vie sur la scène esportive depuis sa troisième place en LoL Belgian League. C'était sans doute pour mieux préparer les annonces que le RSCA Esports a dévoilé ces derniers jours.



Le Sporting, en partenariat avec Proximus et Hello bank!, a réactivé sa plateforme de tournois afin d'y organiser des "RSCA Esports Cup". Celles-ci vous permettront de remporter de magnifiques lots tels que des places pour assister aux futurs matchs, des maillots dédicacés ainsi que des ballons et sacs de goodies.

© RSCA Esports

Quatre tournois FIFA20 et League of Legends sont déjà disponibles et ouverts à tous ! La compétition sur le titre d'EA Games aura droit à un arbre à élimination directe joué sur PS4. League of Legends sera, en revanche, joué dans un arbre à double élimination. L'ensemble de ces tournois seront bien évidemment disputés exclusivement en ligne.



Notez que les tournois FIFA20 sont presque déjà tous complets. Mais il n'est pas impossible que les organisateurs y ajoutent de nouvelles places. Les tournois League of Legends peinent, quant à eux, à se remplir.



Les inscriptions sont toutes disponibles à cette adresse. Ne tardez pas !