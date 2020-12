La Sports Management School (SMS) est une école de commerce internationale spécialisée en "sport business" et "management du sport ".



Depuis peu, celle-ci propose un cursus dédié au sport électronique. Ce dernier permet notamment de découvrir le marché de l'esport, ses acteurs, ses enjeux, ... mais également de gérer entièrement la "SMS Esport Team", l'équipe compétitive de l'établissement.



Au mois de mai dernier, la SMS avait organisé un événement sur FIFA 20 qui avait été remporté par le Sporting de Charleroi et son représentant de l'époque, Matthias “MatthaX” Rousselet . Au vu du succès rencontré, l'école a décidé de retenter l'aventure en cette fin d'année et de proposer une nouvelle compétition aux joueurs, sur FIFA 21 cette fois.

Dix tournois de qualification ont été mis en place durant tout le mois de novembre afin de sélectionner les vingt meilleurs joueurs et ainsi les envoyer dans le tournoi principal. Ce dernier servait également une noble cause puisque les organisateurs ont annoncé reverser les droits d’inscription (1€ par joueur) à la lutte contre le cancer. Les participants avaient d'ailleurs également la possibilité de faire un don directement via le site du tournoi.



© SMS

Tout comme lors de l'édition passée, de nombreux joueurs belges ont réussi à se hisser dans cette SMS Esport Cup. On a notamment pu y voir de nombreux anciens pensionnaires de notre ePro League comme Anthony "Rego" Rocchetti (Excel Mouscron), Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (Standard de Liège), Matthias “MatthaX” Rousselet (ex-Sporting de Charleroi), Timour "Sheva" Warrimont (ex-Standard de Liège), Elias "ZayroR" Bray (Saint-Trond / Netgen Esports) mais aussi Thomas "Optimum" Vidic.

Les vingt qualifiés ont tout d'abord été versés dans quatre poules jouées en round-robin et d'où les deux meilleurs ont été envoyés en playoffs. Ces derniers étaient alors disputés dans un arbre à élimination directe.

Parmi nos Belges engagés, seuls trois auront réussi la performance d’atteindre les deux premières places de leur groupe, qualificatives pour la suite de la compétition : "ShadooW", "Optimum" et "MatthaX". Malheureusement, ce dernier s'est incliné face au Français Lucas "Deshe" Delalex dans un match décisif, les deux joueurs ayant chacun atteint la deuxième place de leur groupe avec le même nombre de points.



© Toornament

Les huit heureux élus ont donc ensuite été versés dans les playoffs finaux. Si le premier tour a malheureusement été fatal à "Optimum" suite à sa défaite 1 à 4 face au repêché de dernière minute, "Deshe", le représentant officiel du Standard de Liège s'en est lui mieux tiré avec deux victoires consécutives (3-1 face à "ByJulio" et 6-3 face à un autre de nos compatriotes, "Eaudrique") et une qualification en grande finale.

Le joueur "Rouche" y a été confronté au tombeur d'Optimum lors du premier tour, "Deshe". Après deux jours intenses de compétition, dont des playoffs de plus de six heures provoquant une attente interminable pour les joueurs entre les matchs, "ShadooW" a fini par s'incliner sur un score de forfait, 0 à 5, face à son adversaire du jour.



Notre compatriote empoche tout de même la coquette somme de 800€, en plus d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès de plus en plus impressionnant !



© Toornament

Dans le match pour la troisième place, c'est "Toxy_27" qui finira par priver "Eaudrique" de la troisième place finale et de ses 400€.