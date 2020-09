Malgré la recrudescence de coronavirus qui touche actuellement l'Europe, la reprise des LANs semble poindre de plus en plus le bout de son nez. Notre pays n'ayant pas encore accroché le wagon, c'est au Luxembourg (malgré son passage en zone rouge) que l'un de nos meilleurs représentants sur la simulation de football d'EA Sports s'est rendu ce week-end afin de prendre le départ de la POST eSports League.



Mais avant de pouvoir fouler les terrains virtuels en terre luxembourgeoise, notre compatriote est d'abord passé par sept semaines de compétition afin de décrocher une des huit places menant aux playoffs de ce championnat ! Avec onze victoires et quatre défaites, le représentant des "Rouches" s'est qualifié facilement en atteignant la quatrième place au classement général, se payant même le luxe d'atteindre directement le stade des quarts de finale.



© Toornament

Un seul match le séparait alors du carré final joué ce week-end en LAN. C'est le Luxembourgeois "DiogoSantos" du FC Progrès Niederkorn qui s'est dressé devant notre compatriote. Au terme de deux matchs à prolongation, c'est finalement ShadooW qui s'est imposé, dans la douleur, et qui a donc eu la chance de participer à l'ultime ligne droite du championnat.



Le représentant officiel du Standard de Liège sur FIFA, et ancien champion de Belgique de la discipline, a donc fait le déplacement au sud de notre pays afin de participer à ce qui devrait être son dernier tournoi sur l'opus 2020 de la licence.



Le jeune homme était accompagné pour l'occasion de Ramazan "Bearded Dogan" Dogan (joueur FIFA et organisateur de la Bearded Cup) et du représentant officiel du Royal Excel Mouscron, Anthony "Rego" Rocchetti. Ce dernier a d'ailleurs pris le rôle de coach pour l'occasion, et ce, avec un certain succès !

© POST eSports League

Quatre joueurs étaient donc au départ et ont pu s'affronter dans un arbre à élimination directe. La première demi-finale a opposé le joueur belge à Fabio Martins "xFabinho" David (Outplay Esports). Une victoire 3 à 0 du Standardman a lancé de la meilleure des manières le joueur dans cette rencontre disputée au meilleur des trois manches (BO3).

Malheureusement, une première défaite 1 à 2 après prolongation suivie d'une seconde perdue au goal en or ont scellé le sort de ShadooW dans cette compétition. Podium tout de même pour le Liégeois, ce qui est plutôt encourageant pour une reprise, et ce, quelques jours seulement avant la sortie de FIFA21 !



© POST eSports League

En finale, c'est ce même Luxembourgeois, tombeur de ShadooW en demi, qui remportera le titre devant un de ses compatriotes, "Fuoriclasse" (Helios Gaming).