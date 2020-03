Après une quatrième édition réussie et un record de dons à 88.751,54 €, le Télévideogames revient cette année avec encore plus d'ambition ! Pas moins de 40 personnalités du web vont se mobiliser pendant 75 heures afin de soutenir les projets de MSF en Haïti.

Depuis quelques années, le collectif "Les Players du Dimanche" organise bénévolement un marathon caritatif au profit de diverses associations. Mélangeant appel aux dons et jeux vidéo, cette initiative réunit, lors de chaque édition, des streamers, des YouTubers et autres influenceurs autour de leur passion commune. Les internautes ne perdant pas une miette du spectacle grâce à la retransmission en direct mise en place sur la chaine Twitch de l'organisation.



Cette année, ce sont cinq projets menés par Médecins Sans Frontières en Haïti qui bénéficieront de la générosité des donateurs. C'est la deuxième année consécutive que le Télévideogames soutiendra cette association, après une édition record en 2019.

Pour cette cinquième saison, les organisateurs ont décidé de mettre les bouchées doubles afin de tenter de pulvériser les 88.751,54€ de l'an passé. Ce ne sont pas moins de 40 personnalités du web qui se relaieront du 12 au 15 mars prochains afin de solliciter leurs fans en vue de réaliser un maximum de dons. C'est presque trois fois plus de participants que lors de la quatrième édition, ceux-ci réunissant une audience totale de plus de deux millions de spectateurs sur Twitch !



"C'est une occasion unique pour cette audience d'être en contact avec nos responsables du terrain pour discuter de nos projets en Haïti".

Thibault Dujardin, responsable digital chez MSF

© Télévideogames

Parmi les personnalités présentes pour l'événement, on pourra apercevoir "Teufeurs", "EliasLeRetour", "TheKairi", "THZ", "Areliann", "JulietteARZ", "Yoona", "KennyLeFou", "DiscoverID", ... Tous les joyeux membres des Players du Dimanche donneront évidemment de leur personne afin d'animer l'événement comme il se doit !



“Le Télévidéogames est le plus grand projet caritatif de jeux vidéo dans notre pays. C'est l'occasion de démontrer à tous que la communauté du gaming est soudée et unie vers une même direction. Les gamers ont du cœur et à partir de ce 12 mars, nous allons encore une fois le prouver”.

Gianni Celestri, porte-parole des Players du Dimanche

L'espace va bien évidemment devoir être repensé pour accueillir tout ce beau monde : un plateau d'animation principal dominera deux rangées d'une vingtaine d'ordinateurs destinés aux streamers.

© Télévideogames

En ces temps moroses, il est rassurant de voir des projets caritatifs perdurer dans notre petit pays : Télévideogames, BeFriendsOnline, ... Les initiatives sont nombreuses et à chaque fois couronnées de succès ! Preuve que le jeu vidéo peut rassembler les foules et jouer un rôle bien plus important que celui de simple loisir d'adolescents !

Rendez-vous donc dès demain 18h00 sur la chaine Twitch des Players du Dimanche !