À l'initiative du club britannique de Leyton Orient, un tournoi FIFA20 regroupant 128 équipes professionnelles de football va être organisé du 22 mars au 3 avril. Cinq clubs belges y participeront !

Avec le report ou l'annulation de la majorité des compétitions sportives un peu partout sur la planète, différentes initiatives voient le jour afin d'occuper les sportifs mais également de donner du plaisir aux nombreux supporters en manque de spectacle. Après la Liga virtuelle créée par un influenceur espagnol, place à un tournoi de beaucoup plus grande envergure : l'Ultimate QuaranTeam.



© Leyton Orient

Le projet, lancé par le club de football britannique Leyton Orient (actuellement 17ème de League Two), a suscité l'intérêt d'un nombre ahurissant de clubs professionnels. Des centaines de candidatures ont été déposées en seulement quelques heures, et seules 128 d'entre elles ont été retenues.

Parmi les équipes sélectionnées, on notera la présence de l'AS Roma, AZ Alkmaar, Benfica, Feyenoord, Fiorentina, Manchester City, Marseille, PSV, RB Salzburg, ... Pas moins de quatre continents et seize pays seront représentés dans le tournoi !



La Belgique y a évidemment une place de choix avec cinq équipes au départ : le Standard de Liège, La Gantoise, le KV Courtrai, le KV Malines et le Racing Genk. On notera également que le Sporting d'Anderlecht et le Sporting de Charleroi ont tenté de s'y faire sélectionner, sans succès.

Chaque équipe devra se choisir un représentant parmi les joueurs, membres du staff, supporters et en dernier recours aligner le joueur professionnel FIFA20 du club.

© Leyton Orient

Le tournoi se jouera en élimination directe, en match amical où chaque club devra contrôler sa propre équipe dans le jeu ! Exclusivement sur PS4, chaque joueur aura le loisir de diffuser la rencontre sur sa propre chaîne Twitch.



Voici le calendrier des matchs :

Tour 1 : dimanche 22 mars à partir de 19h00

Tour 2 : mardi 24 mars à partir de 19h00

Tour 3 : jeudi 26 mars à partir de 19h00

Tour 4 : samedi 28 mars à partir de 19h00

Quarts de finale : lundi 30 mars à partir de 19h00

Demi-finales : mercredi 1er avril à partir de 19h00

Finale : vendredi 3 avril à partir de 19h00

Les organisateurs ont également profité de l'occasion pour ouvrir une cagnotte où chacun peut faire un don. L'argent récolté sera partagé entre les clubs de division 2 britannique, soumis actuellement à un étranglement financier suite aux reports de leur championnat. Une partie ira également à l'oeuvre caritative "MIND" qui soutient les personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Actualité oblige, une partie de la cagnotte ira également à la recherche contre le coronavirus.



Le seul enjeu pour les différentes équipes engagées, mais certainement le plus important à leurs yeux, sera le prestige de battre leurs adversaires jusqu'à la victoire finale.



© EA Games

Le tirage au sort du premier tour de la compétition a eu lieu ce mercredi. Voici les adversaires de nos clubs de Jupiler Pro League :

Manchester City (ENG) vs. KV Courtrai (BEL)

KRC Genk (BEL) vs. Luton Town (ENG)

FC Lorient (FRA) vs. KV Malines (BEL)

Mansfield Town (ENG) vs. KAA Gent (BEL)

Standard Liege (BEL) vs. Bolton Wanderers (ENG)

Le KV Courtrai tombe sur un gros morceau d'entrée de jeu avec un des cadors de Premier League. Une victoire serait inespérée pour les Courtraisiens, eux qui ont peiné en Proximus ePro League cette saison. Le tirage semble en revanche plus favorable pour nos autres représentants, qui devraient pouvoir se qualifier pour le tour suivant sans trop de difficultés...