Ce transfert est certainement le plus marquant de l'histoire de la scène professionnelle belge de FIFA. Longtemps snobé par les meilleurs joueurs noir-jaune-rouge de la discipline, notre pays a désormais rapatrié deux de ses meilleurs représentants !

Et c'est le KRC Genk, au travers de sa section esportive, qui a réussi cet exploit. Quelques mois seulement après l'arrivée de Gilles Bernard, c'est donc Stefano Pinna, eDiable Rouge, vice-champion du monde de la discipline en 2018 et vice-champion de France en titre, qui vient de parapher son contrat chez les Limbourgeois.

Ce recrutement représente le plus gros transfert de l'histoire esportive du club. Sa section FIFA possède désormais trois joueurs redoutables (Gilles Bernard, Abdullah Waiss et Stefano Pinna) et présente, sur papier, la meilleure équipe du Royaume !

Le joueur est un supporter de longue date du club et n’hésite pas à le faire savoir : "Jouer pour le KRC Genk Esports est un rêve devenu réalité. Je suis un fan depuis des années et j'ai vécu de nombreux beaux moments dans la Luminus Arena. C'est un grand honneur de défendre les couleurs du KRC Genk dans l'esport. Notre objectif est de participer à la FIFA eWorld Cup !".

Absent de notre ePro League nationale, Stefano Pinna portera ses couleurs à l'occasion de différentes compétitions internationales dont l'eChampions League qui commencera en mai prochain. Mais l'objectif principal du jeune homme sera d'assurer une place lors de la prochaine FIFA eWorld Cup en restant en bonne place dans le classement mondial de la discipline.

Les choses vont, pour le moment, dans ce sens puisque Stefano est actuellement 36ème (1413 points) et premier Belge au classement européen sur PlayStation ! Reste désormais à confirmer avec sa nouvelle vareuse.