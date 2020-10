Le Z Event est le plus gros événement caritatif au monde alliant streaming et jeux vidéo. Créé par Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary, il rassemble depuis 2016 des dizaines de streamers dans un marathon d'un week-end afin de soutenir diverses causes humanitaires.



Depuis les 170.000€ récoltés la première année, le projet n'a cessé de prendre de l'ampleur jusqu'à atteindre la somme record de plus de 3,5 millions d'euros lors de la précédente édition au profit de l'Institut Pasteur.

Cette somme a notamment été atteinte grâce à l'appel aux dons des nombreuses personnalités du milieu esportif, du streaming ou du gaming présentes sur place. Afin d'apporter encore plus de fun à l'événement et rendre certains paliers un peu plus épiques, chaque participant a accepté de mettre en place une liste de défis qui, une fois le cap nécessaire franchi sur la chaîne personnelle du streamer, devra être réalisée durant le Z Event ou dans les mois suivants.



D'une coloration capillaire temporaire à la participation au Marathon de Paris, les joueurs ne reculent devant rien afin de stimuler leur communauté et ainsi tenter d'amasser un maximum de gains au profit de la cause représentée. Pour cette édition 2020, c'est Amnesty International qui a été choisi comme bénéficiaire principal de ce Z Event.



© Z Event

Malheureusement, cette année a bien failli être fatale pour l'édition 2020 de l'événement. En raison de la pandémie de coronavirus et des nombreuses restrictions sanitaires qui en découlent, ce qui devait être l'apothéose de cette fin d'année a longtemps été sur la sellette et a bien failli ne pas avoir lieu. Les dernières recommandations de l'État français, couplées à l'annulation de nombreux participants (infectés ou à risque), n'ont évidemment pas facilité les choses à quelques jours voire quelques heures du grand départ !

Mais que les fans se rassurent, le Z Event 2020 aura bien lieu et débutera même ce soir ! Quelques aménagements ont tout de même dû être amenés en dernière minute afin de conserver la bonne tenue de l'événement. C'est ainsi que certains streamers participeront à la fête de chez eux, à distance.

Pour ceux qui ont malgré tout décidé de se rendre sur place, une bulle sanitaire stricte a été prévue et confinera les participants durant tout l'événement dans un hôtel de Montpellier. Le Z Event sera d'ailleurs organisé dans ce même établissement, tant et si bien qu'il ne sera à aucun moment nécessaire de sortir de l'enceinte de cet hôtel.



Rendez-vous donc dès ce soir, 18h00, sur la chaîne Twitch de vos streamers préférés afin de suivre le spectacle et aussi, pourquoi pas, allier votre passion à une bonne cause en faisant un don au profit d'Amnesty International !