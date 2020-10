Tout le monde l'attendait, personne n'a été déçu ! Le Z Event, l'événement caritatif annuel alliant streaming et jeux vidéo, a une nouvelle fois battu tous les records !



Malgré les restrictions sanitaires, le retrait de certains participants (infectés par la Covid-19 ou à risque) et la présence virtuelle de certains d'entre eux, ce Z Event a une nouvelle fois attiré tous les regards le temps d'un week-end.

Le show a en effet comptabilisé des millions de spectateurs au travers des différents streamings proposés et a largement dépassé son record de l'an passé avec plus de 5,7 millions d'euros récoltés (plus de deux millions supplémentaires par rapport à l'édition 2019 !).

Dès la première demi-heure, plus de 100.000€ au total ont été ajoutés à la cagnotte grâce à la générosité des nombreux spectateurs présents pour l'occasion. Le million étant atteint seulement quelques heures plus tard, le précédent record semblait déjà loin dans les têtes et les pronostics pour la somme totale allaient bon train à ce moment de l'événement.

Après 55 heures de live, des centaines de milliers de dons, l'apport de nombreuses sociétés et l'implication sans faille des différents participants, le Z Event a franchi un nouveau palier dans son histoire, confortant ainsi sa place de numéro un mondial au rang des événements caritatifs de ce genre.



C'est une nouvelle belle réussite pour les organisateurs, Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary en tête, à qui rien ne semble désormais plus impossible !