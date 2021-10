Ce week-end, se déroulait le festival Made in Asia à Brussels Expo.

Lors de cet évènement, réel rassemblement des fans de culture asiatique où près de 40.000 visiteurs étaient attendus , devait se tenir la grande finale de la Belgian League, compétition League of Legends s'étalant sur 2 saison et rassemblant les 6 meilleures équipes de Belgique.

Team 7AM Sector One KVM Esports Ion Squad KRC Genk Esports Starlan Gaming Club

Lors du Spring Split 2021, KVM Esports l'avait emporté tandis que le Summer Split avait, à la grande surprise de tous, été conquis par Sector One.



En fonction de leur classement lors de la saison, 3 équipes se sont qualifiées, à savoir KVM Esports, Sector One et KRC Genk.

© Belgian League

de par les points acquis en Spring et en Summer, accédait directement à la finale,etdevaient encore s'affronter ce vendredi lors d'une demi finale pour se départager et accéder à la finale du samedi.

Et c'est KVM Esports qui parvenait à battre KRC Genk en BO5 sur le score de 3-2 le vendredi et accédait ainsi à la finale face à Sector One. Le match est à revoir ici :



La finale qui a eu lieu ce samedi a elle aussi été disputée en 5 manches, Sector One ne se laissant pas démonter, mais a finalement été le théâtre de la victoire de KVM qui deviennent par conséquent les Country Finals Champions 2021.

Le match est lui aussi à revoir ici :

GG à tous et à l'année prochaine pour la saison 2022 !