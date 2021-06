Sector one et de KVM Esports se disputent les 2 premières places avec seulement 1 défaite à leur actif. Les KRC GENK ESPORTS collent au score avec 4 victoires et 2 défaites.SGC et Ion Squad sont au coude à coude, SGC disposant d'un match d'avance est juste devant avec 1 victoire en plus pour un même nombre de défaites.

En étant dernier de ce split pour le moment, 7am peine à trouver son rythme pour inquiéter les autres équipes malgré leur victoire inattendue contre Ion Squad en semaine 4 et surtout leur défaite sur le fil contre Sector one en semaine 3.





© Belgian League

© Belgian League

L'autre victoire inattendue c'est celle de KRC GENK ESPORTS contre les Sector One alors invaincus jusque-là.Alors qu'ils étaient menés 23-9 avec un avantage aux golds pour les Sector One, un move de Lunar a permis de voler le Elder Drake de justesse à Sector One.Juste après ils ont pu attirer les Sector one dans un piège afin de les forcer à "engage" pendant la prise du Baron Nachor. L'avantage a été rapidement pris par les KRC GENK ESPORTS qui ont pu alors profiter du temps de réapparition des persos de Sector One pour aller s'emparer directement des 2 tours restantes et du Nexus. Un joli move initié par un Lunar en forme !Ce match clairement mené par S1 a eu quelques retournements de situation qui ont permis aux KRC GENK ESPORTS de profiter des quelques failles laissées par les Sector one. C'est clairement une des meilleures games depuis le début de ce summer split.

Autre performance notable, c'est celle de SGC qui malgré queques défaites garde la tête haute pour une première participation dans la Belgian League et les quelques moves de PTS font souvent mouche dans les équipes adverses.



Avec un style globalement assez offensif, cela suprend souvent les opposants et leur permet de prendre l'avantage en début de partie. Mais ce style ne paie pas toujours surtout si les drafts ne sont pas toujours bien établies ou si les objectifs de maps ne sont pas accomplis.





Il ne reste plus que 3 semaines dans la Belgian League avant les play-offs et au vu du classement actuel, 3 équipes semblent être bien parties pour aller en play-off... tandis que la deuxième partie du tableau devra se disputer le 4ème slot des play-offs.





© Belgian League

Rendez-vous dans 3 petites semaines pour en connaître le dénouement !