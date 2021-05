Après la période de "mid season" , c'est tout logiquement que les compétitions se relancent et c'est le summer split de la Belgian League qui ouvre les hostilités.

Tout comme le sprint split, c'est tous les lundis soir et pendant huit semaines que les équipes pros du Royaume s'affronteront. Pour rappel la Belgian league est destiné aux équipes majoritairement composées de joueurs belges, tandis que Dutch League est destiné à nos compatriotes hollandais.

Pour ce summer split, il y a de nouveau six équipes présentes, mais premier changement notable, c'est la sortie de 4Elements de la Belgian League suite à des problèmes de statibilité. L'équipe ne pouvant répondre aux attentes de la compétition, c'est logiquement qu'un nouveau slot a été attribué à un nouveau challenger.

Et le petit nouveau n'est autre que l'équipe SGC (Starlan Gaming Club), équipe qui a réalisé un beau parcours dans l'Open Tour Benelux. Les organisateurs de la Belgian League ayant visiblement été convaincus par leur deuxième place à l'Open Tour Benelux ont décidé de leur laisser une chance dans la catégorie PRO.

Cette équipe est composée d'anciens joueurs de la structure "Brussels Guardians" dont notamment le TopLaner Thomas “Aristochrate” Durdu qui est récemment passé au niveau Challenger (NLDR : rang le plus haut dans le jeu ).

La liste finale des équipes pour ce summer split :

© Belgian League

Au niveau des Rosters, aucun roster n'a été confirmé officiellement sur le site de la Belgian League, mais seulement certaines annonces via les équipes elles-mêmes. On notera l'arrivée du bulgare " fenz1 " au sein de l'équipe 7am. Du côté Ion Squad c'est un joueur néerlandais " Hachi "qui incorpore le line-up.



Pour KVM Esports, c'est le départ de " Robba" pour la structure mCon esports Rotterdam où il évoluera donc en Dutch League qui est à souligner. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer la même année dans la Belgian League et dans la Dutch League.





Ce split permettra au gagnant d'obtenir un slot au European Masters Play-Ins ce qui leur donnera la possibilité d'affronter d'autres équipes venues de toute l'Europe. Un cash prize pool de 7.500 € est aussi à la clé ainsi qu'une place aux "Country finals" qui se dérouleront en novembre prochain. Seuls les 4 premiers du championnat à la fin des 2 splits auront cette chance de se partager également un autre cash prize pool de 10.000 €.



Et pour le moment c'est la struture KVM esports qui a rafflé toute la mise ! Outre les 2.500 €, ils ont remporté 90 points au championnat ainsi qu'une place pour les EM.



Ils ont clairement dominé la compétition en ne perdant aucun match durant le spit précédent ainsi que pendant les playoffs. Est ce que le changement de leur toplanera au profit de Tuomari portera ses fruits ou au contraire déforcera l'équipe ?



Réponse dès ce soir 19h00 avec au micro des casteurs de renoms sur le twitch francophone officiel. Votre chroniqueur favori Visso qui réalise toutes les semaines les "esports news" de la DH sera donc sur son 31 pour commenter cette compétition !

