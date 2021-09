Fin août, Riot Games annonçait un partenariat avec Amazon pour la tenue de l'édition des European Masters Summer Split 2021 dont les phases de groupe se déroulaient entre le 30 août et le 7 septembre derniers.





A présent, les phases de groupes sont terminées et les 8 équipes ayant atteint les quart de finales sont connues.

La presse spécialisée Française parle de "duel choc" entre l'Espagne et la France. Il est vrai que ces formations se croisent souvent dans les compétitions importantes.



Côté Français, on retrouve les habituels Karmine Corp ainsi que les Misfits Premier qui affronteront respectivement les équipes Ucam Esports Club et Vodaphone Giants



© Amazon EU Masters

Les matches de ces playoffs seront à élimination directe en format BO5.

Le premier match est programmé pour ce soir, jeudi 9 septembre à 18h , entre Fnatic Rising et Movistars Riders.



Le vendredi 10/9 : Berlin International face à PDW

face à Le Samedi 11/9 : Karmine Corp face à Ucam Esports Club

face à Le dimanche 12/9 : Misfits Premier face à Vodaphone Giants

Les demi finales auront lieu ce mardi 14/9 et mercredi 15/9 tandis que la finale se tiendra le Dimanche 19 Septembre.

40.000€ attendent les vainqueurs de la compétition.



A suivre sur https://twitter.com/EUMasters