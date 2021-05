On vous en parlait la semaine dernière, la Karmine Corp félicitée par le Président français a brillé aux European Masters. De tels résultats étonnent toujours et ces jeunes talents sont évidemment convoités par des structures plus importantes.



La rumeur enflait sur Twitter depuis quelques jours et c'est donc jeudi passé que la Karmine Corp a officialisé, par voie de communiqué de presse, le départ de leur Top Laner.







À ce stade-ci, ni le montant ni l'équipe accueillant "Adam" n'ont été confirmés , le contrat liant Adam et la Karmine Corp prenant seulement fin le 14 novembre 2022. Même si cela n'a pas été confirmé, les rumeurs avancent donc un montant au-delà de 500.000 € vers l'équipe Fnatic.



On est bien loin des 7,85 millions de dollars pour le transfert de Uzi vers NRG en 2015 mais cette somme reste tout de même au-delà des montants habituels pour des transferts d'équipe de cette catégorie vers une équipe internationale.





Adam devrait donc remplacer Gabriël "Bwipo" Rau, notre populaire Top Laner belge qui était le meilleur joueur en 1v1 en 2019. De son côté "Bwipo" ayant confirmé ne pas renouveler son contrat avec Fnatic, cela pourrait confirmer ce transfert.





© Colin Young-Wolff | Riot Games



Reste à savoir qui remplacera "Adam" au sein de la Karmine Corp et là aussi plusieurs rumeurs circulent sur Twitter. L'ancien Top Laner de la formation Team Vitality, le compétiteur français Lucas "Cabochard" Simon-Meslet pourait venir rejoindre les rangs.



Tous ces transferts pourraient donc relancer les cartes pour les prochaines compétitions LOL à venir. Affaire à suivre donc !