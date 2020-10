Annoncé il y a tout juste un an par Riot Games, League of Legends : Wild Rift s'apprête enfin à coloniser nos tablettes et téléphones d'ici la fin de l'année. Prévu sur iOS et Android, le titre promet une expérience mobile inédite pour les fans de League of Legends.



Dans League of Legends : Wild Rift, les joueurs pourront s'initier au MOBA de Riot Games de manière tout à fait gratuite et intuitive. Ceux-ci pourront faire équipe avec leurs amis et entrer dans la Faille de l’Invocateur pour vivre une expérience compétitive authentique, spécialement conçue pour mobile grâce à des contrôles repensés et des parties fluides en 5v5.

Les amateurs de la licence ne seront pas totalement dépaysés puisqu'ils pourront prendre les commandes de Lux, Yasuo, Ashe, Ziggs ou encore Jinx, autant de champions emblématiques de l'univers de League of Legends. Au total, pas moins de quarante personnages seront sélectionnables, tous possédant évidemment des compétences et un rôle qui leur sont propres.



© Riot Games

L'éditeur du jeu annonce une expérience unique disponible gratuitement, avec des modes de jeu amicaux et compétitifs et des récompenses gratuites. À l'instar de son grand frère, Wild Rift ne devrait donc proposer à la vente que des éléments cosmétiques et autres petites évolutions non déterminantes pour le résultat des parties.



La scène esportive mobile étant actuellement en plein essor, et connaissant l'attrait de Riot Games pour le sport électronique, il y a fort à parier que de nombreuses compétitions animeront la saison prochaine sur Wild Rift. Reste maintenant à voir si ce dernier saura attirer les joueurs PC...