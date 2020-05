Reportées au mois de septembre en raison de la crise sanitaire actuelle, les 24 Heures du Mans auront tout de même droit à une édition virtuelle du 13 au 14 juin 2020, dates d'origine de l'événement.



C'est historique puisque la plus belle épreuve d'endurance automobile au monde, les mythiques 24 Heures du Mans, se disputeront pour la première fois de leur histoire également sur un circuit virtuel ! Se substituant aux dates de l'épreuve réelle (repoussée et non annulée), ces 24 Heures du Mans virtuelles réuniront pilotes de courses professionnels et "sim racers" dans la plus grande épreuve esportive officielle jamais organisée sur une simulation de course !

© ACO

Le concept se base sur la réalité en opposant des équipes de quatre pilotes (deux pilotes professionnels et deux "sim racers") qui se relaieront durant 24 heures afin de sacrer le premier champion de cette compétition virtuelle ! Jouée sur la simulation automobile rFactor2, la course regroupera un maximum de 50 équipages évoluant dans les catégories LMP2 et GTE.

Afin d'apporter un maximum de réalisme à l'événement, les conditions météorologiques pourront varier, le concept de jour/nuit sera intégré, les voitures accidentées pourront être réparées au stand et les réglages des bolides seront laissés à l'appréciation des équipes. Afin de repousser au maximum la frontière du virtuel, une direction de course veillera à l’équité sportive de l’épreuve.

Les changements de pilotes seront bien évidemment obligatoires et devront être faits entre 4 et 7 heures de pilotage consécutif par personne. Comme dans la réalité, des essais libres ainsi que des qualifications auront lieu préalablement afin d'offrir aux pilotes des conditions de course optimales.



© ACO

Des marques telles que Toyota Gazoo Racing, Ferrari Competizioni GT, Aston Martin Racing et Porsche ont déjà confirmé leur présence lors de cette compétition. En revanche, aucun nom n'a encore été annoncé officiellement du côté des pilotes et sim racers. On peut néanmoins s'attendre à quelques têtes d'affiche provenant du monde la Formule 1 et de la Formule E !



L'organisation annonce également de gros moyens au niveau de la production télévisuelle où des acteurs du monde de la compétition automobile et des invités de renom rejoindront des commentateurs et "pit reporters" dans un studio parisien. L'ensemble de la compétition sera retransmis en direct sur les différentes plateformes du groupe ainsi que sur certaines chaînes de télévision.



Rendez-vous donc le 13 juin 2020 à partir de 15h00 afin de suivre le départ de cette course historique !