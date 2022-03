Cette semaine marquait la fin de la phase des groupes pour les Elite Series - Counter-Strike. Et c'est avec une semaine d'avance que le sort des équipes a été scellé. En effet le programme a été modifié afin de pouvoir laisser une priorité aux "EU champions". Une dernière semaine donc chargée en matchs et en tension !

Les 4 qualifiés pour cette phase de playoffs sont, par ordre de points, eClub de Bruges, LowLandLions, KRC Genk Esports et Sector One.

L'eClub de Bruges n'a pas failli à sa réputation et c'est avec 3 victoires et 2 égalités qu'ils prennent la première place de ce groupe. Des égalités qui ont été rendues possible grâce au format BO2 pour cette phase de groupe ! Un format original qui a permis à des équipes moins performantes de pouvoir miser sur 1 map à 100% afin de pouvoir décrocher, parfois, le point décisif.

À ce jeu, c'est clairement KRC Genk ES qui, parmi les 5 matchs joués, ont réalisé 5 égalités ! Et cette égalité est très similaire dans les rounds : ils ont concédé 134 rounds contre 137 gagnés !

Ils sont donc devant Sector One, avec un tout petit point d'avance, mais aussi devant MCON LGE qui, malheureusement, ne passera pas les qualifications de ce split. Tout comme Join the Force qui a largement dominé Sector One 16-8 sur inferno et qui leur a permis d'arracher un petit point, mais qui n'est pas suffisant pour poursuivre la compétition.

On le sait, le line-up de Join the force est plus jeune et ceci s'est ressenti dans les résultats finaux. Espèrons qu'ils capitaliseront sur l'expérience de ce premier split afin de briller dans le deuxième.

A l'issue de cette phase, c'est le joueur Fishi de KRC Genk Esports qui a été élu MVP.

Dès la semaine prochaine, il sera déjà possible de voir évoluer eClub de Bruges dans le Fantasyexpo EU Champions puisque leur première place dans les Elite Series - Sping split leur a donné le ticket d'entrée pour cette compétition européenne où on retrouve des équipes telles que Fnatic !

Pour la suite de ce spring split, rendez-vous le 31 mars pour la phase de playoffs. Celle-ci se jouera en BO3 pour le tableau final et en BO5 pour la grande finale. Plus d'égalité possible donc et les équipes devront affirmer leur supériorité sur minimum 2 ou 3 maps !