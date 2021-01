Après une trêve de fin d'année bien méritée, les joueurs de FIFA 21 ont repris leur manette ce week-end à l'occasion de la deuxième qualification régionale comptant pour les Global Series.

Pour rappel, ces dernières servent de cheminement vers la FIFA eWorld Cup 2021, en proposant des qualifications ouvertes menant à des playoffs régionaux. Les meilleurs de chaque zone régionale auront alors la chance de s'y qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde de la discipline.

© EA Sports

En plus d'un ticket menant à ces playoffs, des points comptant pour le classement général des Global Series sont également distribués lors de chacune de ces manches qualificatives. Au terme de celles-ci, les mieux classés seront alors également envoyés dans la phase de compétition suivante.

L'occasion de ce week-end était donc très importante pour les compétiteurs, un bon résultat leur permettant de garder le contact avec le haut du classement et ainsi garder une chance de se qualifier pour la suite.

De nombreux joueurs belges l'avaient bien compris et se sont donc lancés corps et âme dans la compétition. On a notamment pu y voir en action plusieurs pensionnaires de notre ePro League comme Abdullah Waiss (KRC Genk), Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (Standard de Liège) ou encore Elias "ZayroR" Bray (Saint-Trond).



Gauche : Elias "ZayroR" Bray | Droite : Quention "ShadooW" Vande Wattyne © Eleven Sports

La compétition, jouée dans un arbre à double élimination et divisée en deux catégories (PlayStation et Xbox), a réservé des fortunes diverses à nos compatriotes.

Voici les résultats et le classement des joueurs belges sur Xbox One :



Quentin "ShadooW" Vande Wattyne : 5 victoires (97ème, 180 points)

Abdullah Waiss : 3 victoires (129ème, 140 points)

Voici les résultats et le classement des joueurs belges sur PlayStation 4 :



Stefano Pinna : 7 victoires (9ème, 600 points)

Elias "ZayroR" Bray : 5 victoires (33ème, 360 points)

"Marou" : 4 victoires (97ème, 180 points)

Gilles Bernard : 2 victoires (385ème, 30 points)

Matthias "MatthaX" Rousselet : 1 victoire (513ème)

Nathan "NB" Bonaffi : 0 victoire (769ème)

Timour "Sheva" Warrimont : 0 victoire (769ème)

La meilleure performance noir-jaune-rouge du week-end est à mettre à l'actif de Stefano Pinna qui, grâce à ses sept victoires, a su atteindre le top 10 de la qualification et faire le plein de points au classement général !



D'autres occasions attendent nos compatriotes dans les prochaines semaines afin de tenter de se qualifier directement pour les playoffs ou d'engranger un maximum de points afin d'atteindre le haut du classement de ces Global Series 2021.