On a pris l’habitude ces dernières années de voir les Belgian Lions affronter de grosses nations européennes sur les parquets de l’Eurobasket. C’est cette fois au tour des eLions de faire leur entrée dans un grand tournoi. De manière plus virtuelle puisqu’il s’agit bien sur de l’équipe nationale e-games qui défendra les couleurs de la Belgique sur Playstation 5 à l’occasion du Fiba Esport Open qui s’ouvre aujourd’hui. Ce tournoi interactif en est à sa troisième édition et ce sera le plus grand jamais organisé jusqu’ici. Pas moins de 60 équipes nationales divisées en 6 conférences régionales y participent. Pour la première fois, la Belgique enverra une équipe masculine : les Belgian eLions. Ils ont été versés dans la Conférence Européenne, au sein de la catégorie Next Generation de la compétition NBA 2K21 sur PlayStation 5.

Pour l’occasion, nous avons interviewé le capitaine et sélectionneur de l’équipe belge, Bryan Badjie (23 ans), un grand talent belge de la scène NBA 2K en mode Pro-am (le mode consiste à prendre le contrôle d’un joueur de l’équipe). "J’ai commencé le e-sport car je jouais beaucoup au jeu Fifa. De base, je suis passionné de foot mais j’ai arrêté de jouer en club pour me consacrer à ma carrière sur Playstation. Je me suis lancé en compétition en 2016 pour me tester et j’ai remarqué que j’étais compétitif. J’y ai donc pris goût. Je jouais aussi à NBA 2K et j’ai pris part plus tard au championnat du Benelux lors duquel j’ai réalisé une belle performance en battant notamment le tenant du titre. J’ai donc eu un bon feeling par rapport à ce jeu et j’ai continué sur cette voie."

© DR

Repéré par des équipes professionnelles en France, c’est dans le championnat de l’Hexagone qu’il va ensuite démontrer toutes ses qualités en remportant de grosses compétitions et en étant aussi nommé rookie belge lors des Belgian Games Awards. C’est donc naturellement que son CV a tapé dans l’oeil de Basketball Belgium au moment de nommer un capitaine et de créer les eLions. "Je n’ai évidemment pas hésité à accepter. C’est une fierté de défendre les couleurs de mon pays et de représenter la Belgique. Grâce à Basketball Belgium, je vais pouvoir participer à l'un des plus gros tournoi NBA 2K."

Avec quelles ambitions ? "Nous n’avons pas été gâtés par le tirage car nous sommes tombés dans une poule avec l’Angleterre et l’Italie, qui a gagné la première édition. Ce sont des équipes plus expérimentées que la nôtre et nous avons le costume du Petit Poucet (rires). Il faudra essayer de gagner au moins un match pour être parmi les deux premiers et passer au tour suivant. Cela fait quelques semaines qu’on s’entraîne avec mes équipiers afin d’être le plus compétitif possible. C’est dans ma nature, j’aime être confronté à de gros challenges. C’est comme cela que l’on progresse le plus. Il ne faut pas avoir peu d’affronter des adversaires de haut niveau."

En ce qui concerne Bryan Badjie, il est le meilleur en Belgique à son poste d’ailier. "Je suis surtout concentré sur la défense et je reste dans mon rôle sans en faire trop en attaque." Une belle carrière s’ouvre à lui. "Je vais continuer à m’investir dans le mode Pro-am sur NBA 2K. Le jeu ne possède pas encore la même renommée médiatique que Fifa mais il se positionne sur une scène émergeante. Les salaires en Europe ne permettent pas encore d’en vivre pleinement, comme c’est le cas aux Etats-Unis. Mais ce gros tournoi officiel organisé par la Fiba démontre que l’intérêt grandit au niveau du basket."

Composition des eLions

Bryan Badjie (23 ans)

Emrecan Orhan (22 ans)

José Angel Narvaez Delgado (23 ans)

Olivier Potty (41 ans)

Johnny Hurchon (26 ans)

Shawn Vervaeke (20 ans)

Programme

Belgique - Italie (vendredi 19h)

Belgique - Angleterre (vendredi 19h40)

Tous les matchs sont à suivre en live sur les canaux de la FIBA : Facebook, Youtube et Twitch.