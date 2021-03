Les Elites Series battant actuellement leur plein entre les six équipes invitées, l'opérateur de paris sportifs betFIRST et son partenaire META, en collaboration avec SteelSeries, viennent d'annoncer de nouveaux tournois. Et cette fois, ils seront ouverts à tous !



Appelées "Community Cups", ces compétitions se joueront à nouveau sur Counter-Strike : Global Offensive et suivront un cycle de trois semaines. Les deux premières seront consacrées à des duels en un contre un alors que la dernière reviendra au format classique du cinq contre cinq.

Divers lots fournis par le fabricant de matériel gaming SteelSeries viendront récompenser les meilleurs joueurs et équipes de chaque édition. Des souris et autres casques de la marque feront le bonheur du podium dans les compétitions en un contre un alors que seules les deux équipes finalistes des tournois en cinq contre cinq repartiront avec ces lots.



© Elite Series / D.R.

Chose assez rare pour l'organisateur belge, ces tournois seront ouverts à tous, pour autant que les compétiteurs soient âgés de plus de seize ans et soient basés au Benelux. Petit challenge supplémentaire, les joueurs évoluant en Elite Series seront autorisés à prendre part à ces différents événements, ce qui permettra au plus grand nombre de se confronter à quelques-uns des meilleurs joueurs du championnat.

Quatre tournois ont déjà été annoncés et il vous est désormais possible de vous y inscrire en vous rendant directement sur le site des Elite Series.