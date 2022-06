Elites series LOL est le tournoi régional officiel du Benelux sur League of Legends. Les huit meilleures équipes de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg s’y affrontent. En plus du cashprize, les deux meilleures équipes pourront représenter leur région lors des European Masters afin de déterminer la meilleure équipe régionale !

Dans les équipes présentes, on retrouve des structures belges plus anciennes telles que lowlandlions ou encore Sector One mais aussi des structures plus récentes comme The Agency ou mCon esports qui sont les 2 seules structures hollandaises parmi les 8 inscrites !





Format :

Comme toutes les ligues de League of Legends, les Elite Series se dérouleront en deux Splits : printemps et été. A l’issue de chaque Split, des Playoffs sont organisées pour départager les quatre meilleures équipes du Split.

Les deux meilleures équipes iront représenter le Benelux lors des European Masters, la compétition qui rassemble les meilleures équipes des ligues régionales européennes (ERL).

À la fin de la saison une phase de promotion/relégation viendra conclure la saison. Les deux meilleures équipes du circuit Benelux affronteront les deux équipes du bas de classement des Elite Series.

Enfin, un tournoi Pro-Am (Professionnels et Amateurs) viendra conclure la saison. Lors de ce tournoi les équipes de la Benelux League (la division inférieure aux Elite Series) pourront venir se mesurer aux équipes des Elite Series.

Prizepool des Elites Series – League of Legends :

28,000 € au total :

10 000 € pour le Spring Split, 10 000 € pour le Summer Split et 8 000 € pour le tournoi Pro-Am

Toutes les informations sont disponibles sur le site des Elite Series .

Horaire :

Chaque lundi et mercredi à partir du 6 juin, dès 18h, en français sur la chaine RTBF iXPé en exclusivité. Ce split a donc commencé depuis ce lundi et a déjà réservé quelques surprises puisque les 7AM ont remporté leur premier match en moins de 35 min contre les Mcon quand ceux-ci ont totalement délaissés leur base pour s'intéresser au Baron Nashor...

La suite est à suivre dès ce mercredi !