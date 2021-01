À seulement quelques jours du début de la compétition, nous connaissons enfin la composition des équipes qui tenteront de décrocher le titre de championne de Belgique 2021 de League of Legends.

Pour rappel, après avoir été officiellement sélectionnées par les organisateurs, les structures avaient jusqu'au 30 décembre 2020 à minuit pour verrouiller la liste de leurs joueurs pour la saison à venir.

Découvrez ci-dessous toutes les compositions d'équipes de cette saison ainsi qu'une rapide présentation des forces en présence.

SECTOR ONE

Les "Foxes" sont les champions en titre de la compétition et seront donc attendus au tournant par leurs adversaires. L'équipe, avec son ancienne line-up, avait roulé sur le championnat la saison passée en remportant les deux Splits et la grande finale nationale ! Ils arriveront donc naturellement cette année avec l'étiquette de favoris et seront la cible à abattre pour les équipes souhaitant jouer la victoire finale.



© Sector One

Composition :

Team Manager : Damien Rapoye

: Damien Rapoye Head Coach : Bjorn "Bjorn" Panek

: Bjorn "Bjorn" Panek Top : Benjamin "Zhergoth" Sanchez

: Benjamin "Zhergoth" Sanchez Jungle : Frank "Aesthetic" Norqvist

: Frank "Aesthetic" Norqvist Mid : Jeroen "Night" Segers

: Jeroen "Night" Segers Bot : Pavlos "Mytheos" Voriatzidis

: Pavlos "Mytheos" Voriatzidis Support : Karim "Duimelot" Saed

Avec quatre changements par rapport à la saison passée, Sector One a pris de gros risques et garder la couronne leur demandera d'énormes efforts. En plus d'un temps d'adaptation potentiel pour retrouver un niveau au moins équivalent à celui de l'an dernier, les "Foxes" devront faire face à une concurrence féroce cette année !

Sector One ne part pas néanmoins d'une feuille blanche puisque "Night", seul rescapé de la saison passée, sera bien entouré ! "Zergoth" arrive tout droit du PSV Esports avec qui il a remporté la Dutch League 2020 alors que son collègue suédois "Aesthetic" partagera son expérience internationale après être passé par GODSENT, Nordavind ou MnM Gaming plus récemment. L'autre Belge du groupe,"Mytheos", apportera également son petit plus après avoir participé à la Dutch League avec la Team THRLL l'an dernier.



TEAM 7AM

La Team 7AM est l'une des rescapées de la saison dernière. Ayant intégré la compétition lors du deuxième Split en remplaçant la défunte Timeout Esports, la structure avait tout de même réussi à atteindre la phase de playoffs de l'édition estivale. Ayant accumulé l'expérience du championnat, l'équipe pourrait revenir cette saison avec d'autres ambitions.



© Team 7AM

Composition :

Team Manager : Jake Presland



: Jake Presland Head Coach : Mick "Arcanic" de Jong



: Mick "Arcanic" de Jong Top : Vinnie "Vinnie" Bruggeman



: Vinnie "Vinnie" Bruggeman Jungle : Simon "Nomis" Verlaar



: Simon "Nomis" Verlaar Mid : Jody "Yoni" Bruggeman



: Jody "Yoni" Bruggeman Bot : Heikki "Honels" Kervinen



: Heikki "Honels" Kervinen Support : Mark "Mark" de Korte



Si un noyau dur de joueurs a été conservé par rapport à la saison passée (Vinnie, Yoni et Mark), l'équipe a décidé de se renforcer avec l'arrivée de "Nomis" et "Honels". Ces transferts devraient modifier quelque peu l'archétype de l'équipe puisque "Yoni" pourrait passer au poste de midlaner après une saison disputée en botlane.

KVM ESPORTS



Le KVM Esports avait réussi l'exploit d'accrocher le titre de vice-champion de Belgique la saison passée, juste derrière Sector One. La structure pouvait donc nourrir de grands espoirs cette année. Malheureusement, l'inter-saison aura été fatale à la quasi-majorité de la line-up ! Un seul joueur ayant participé à la grande finale nationale l'an passé a été reconduit cette année : le capitaine et toplaner Rob "Robba" Zoon.



Ce chamboulement de line-up est dû à l'intégration d'Aethra Esports au sein du club. La structure, non reprise par les organisateurs pour cette nouvelle saison, a trouvé un accord avec le club malinois afin de rejoindre celui-ci et défendre ses couleurs en Belgian League.



© KVM Esports

Composition :

Team Manager : Boy Kemps, Adam Binst



: Boy Kemps, Adam Binst Head Coach : Jeroen "DoNotBlameMe" Klinkspoor



: Jeroen "DoNotBlameMe" Klinkspoor Top : Rob "Robba" Zoon



: Rob "Robba" Zoon Jungle : Marcus "Urban" Christensen



: Marcus "Urban" Christensen Mid : Michael "Mikkel" Nguyen



: Michael "Mikkel" Nguyen Bot : Job "Slyv3r" Goossens



: Job "Slyv3r" Goossens Support : Mick "Bardo" op den Akker



Les Malinois sont des joueurs d'expérience, la plupart d'entre eux ayant déjà participé à la compétition lors de sa saison inaugurale. Seul le jungler, "Urban", s'apprête à effectuer ses premiers pas dans notre championnat. Ce KV Mechelen 2.0 est donc un mix du deuxième (KV Mechelen) et du troisième (Aethra Esports) de la saison passée, ce qui le place automatiquement en haut de la liste des favoris au titre.



KRC GENK ESPORTS



Personne ne s'attendait à voir arriver le club de football de Genk en Belgian League. C'est pourtant le choix qu'a fait META, en évinçant notamment le Sporting d'Anderlecht au profit des Limbourgeois. Le club a donc dû se mettre à la recherche d'une équipe League of Legends, en partant d'une feuille blanche.



© KRC Genk Esports

Composition :

Team Manager : Bram Bartels



: Bram Bartels Head Coach : Ralph "arendmen" Tesselhof



: Ralph "arendmen" Tesselhof Top : Tom "DrSaw" Willems of Brilman



: Tom "DrSaw" Willems of Brilman Jungle : Pieter "Pieter05" Janssen



: Pieter "Pieter05" Janssen Mid : Tim "Kapstok" Groenewold



: Tim "Kapstok" Groenewold Bot : Kenny "KieDie" Dehaen



: Kenny "KieDie" Dehaen Support : Cisse "Cisse" Lemmens



On retrouve dans cette line-up certains visages connus de la scène LoL du Benelux comme "arendmen" (ancien coach du KVM Esports) ou "Pieter05" (ancien jungler chez mCon esports en Dutch League). Sur papier, le KRC Genk semble un cran en dessous de ses adversaires et devra surtout mettre à profit les premières échéances afin de se régler et engranger un maximum d'expérience en commun !



ION SQUAD



ION SQUAD, structure créée exclusivement pour cette saison de Belgian League, est la grosse inconnue de la compétition. Composée de joueurs d'expérience dont le Belge Bram "wewillfailer" de Winter (ex-aAa, ex-mousesports, ex-Millenium, ...), l'équipe semble plus que jamais armée pour jouer les premiers rôles !



© ION SQUAD

Composition :

Team Manager : Joachim Rummens



: Joachim Rummens Head Coach : Bram "wewillfailer" De Winter



: Bram "wewillfailer" De Winter Top : Maarten "Phoenix" Van Dyck



: Maarten "Phoenix" Van Dyck Jungle : Ivo "Dommy" Smit



: Ivo "Dommy" Smit Mid : Luka "MarrowOoze" Cvetkovic



: Luka "MarrowOoze" Cvetkovic Bot : Emin "Saye" Eser Mehmet



: Emin "Saye" Eser Mehmet Support : Bram "wewillfailer" De Winter

On notera également la présence d'un autre de nos compatriotes, "Phoenix", qui n'a cessé d'impressionner la saison passée avec Sector One. Si l'alchimie entre les hommes forts de l'équipe et la jeunesse prend forme, ION SQUAD pourrait créer la surprise et donner du fil à retordre aux favoris !



4ELEMENTS ESPORTS



4Elements Esports fait partie des nouvelles venues cette saison et semble bien être dans les petits papiers de META, la société organisatrice, qui l'invite désormais dans toutes ses compétitions. C'est donc une toute nouvelle line-up qui s'apprête à disputer cette Belgian League. Composée de joueurs inconnus de notre région, la structure pourrait profiter d'un éventuel effet de surprise afin de venir chambouler le haut du classement.



© 4Elements Esports

Composition :

Team Manager : Tim Halma



: Tim Halma Head Coach : Aleksandar "ThinUnclePhil" Makarovski



: Aleksandar "ThinUnclePhil" Makarovski Top : Pascal "Psclly" Giling



: Pascal "Psclly" Giling Jungle : Dániel "Frenzy" Csönge



: Dániel "Frenzy" Csönge Mid : Finn "Atlas" Tempelaar



: Finn "Atlas" Tempelaar Bot : Michal "Mìś" Kopacz



: Michal "Mìś" Kopacz Support : Kamil "xCharm" Linchard



Les deux Hollandais, le Hongrois et les deux joueurs polonais s'apprêtent ainsi à découvrir notre championnat et, pourquoi pas, à le marquer à tout jamais de leur empreinte !

© Belgian League

Tous les ingrédients sont donc désormais réunis pour nous faire vivre un championnat d'exception ! Seule ombre au tableau, seuls neufs joueurs belges sur trente participants seront au départ de ce championnat de Belgique de League of Legends.



Rendez-vous ce lundi 11 janvier 2021 sur la chaîne Twitch de la compétition afin de suivre les premiers pas de ces équipes dans cette nouvelle saison de League of Legends Belgian League !