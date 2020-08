Huit mois après la fin de la dernière saison et le sacre de l'Italien David Tonizza sur Ferrari, les F1 Esports Series s'apprêtent à faire leur grand retour ! Grâce au succès des éditions précédentes et l'arrivée de nouveaux sponsors tels que Aramco, la compétition va distribuer pas moins de 750.000$ aux écuries engagées !



Cette année encore, nous aurons la joie de retrouver sur la grille de départ toutes les écuries professionnelles évoluant en Formule 1 : Haas F1 Esports Team, Racing Point F1 Esports, McLaren Shadow, Mercedes-AMG Esports, Red Bull Racing Esports, Renault Vitality, Alfa Romeo F1 Esports, AlphaTauri Esports Team, Williams Esports et la Ferrari Driver Academy.

Chaque équipe sera composée de trois pilotes, et ne pourra en aligner que deux lors de chaque round. La saison officielle sera lancée le 14 octobre prochain et comprendra douze courses d'une longueur amputée de 65% par rapport à la réalité. Des points seront distribués aux pilotes en fonction de leur classement final, et un point supplémentaire sera accordé au détenteur du meilleur tour en course.

© Formula 1

Mais avant de donner les premiers coups de volant, une soirée spéciale aura lieu le jeudi 27 août et servira aux écuries à présenter leurs pilotes ainsi qu'à choisir un joueur parmi une réserve que 45 prétendants sortis de qualifications. Cette phase de draft est obligatoire puisque chaque équipe devra contenir au moins un sim racer provenant de cette liste !

Pour la première fois, les deux vainqueurs des F1 Esports Series China Championship, Tang Tianyu et Yuan Yifan, seront sélectionnables lors de cette étape. Nul doute qu'ils feront partie des choix prioritaires des écuries au vu de leurs performances dans le championnat chinois et l'opportunité qu'ils représentent pour les équipes de s'ouvrir encore un peu plus au marché asiatique.

Malheureusement, et comme l'on pouvait s'en douter, cette quatrième saison aura lieu exclusivement en ligne, chacun jouant de chez soi ou directement depuis le QG de leur écurie respective. Pas de show grandiose à la Gfinity Arena de Londres cette année !



© Formula 1

Ces restrictions liées à la pandémie de Covid-19 seront néanmoins quelque peu gommées par la diffusion massive de l'événement. Des qualifications au drapeau à damier final, chaque week-end de course sera suivi et diffusé en direct sur Facebook, YouTube, Twitch et Huya.



Des chaînes de télévision, dont la RTBF, retransmettront également les différentes courses, pour la plus grande joie des passionnés belges de "sim racing".