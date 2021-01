Suite au succès retentissant de la première édition, la Formule 1 a décidé de renouveler ses F1 Esports Virtual Grand Prix Series cette saison. Pour rappel, cet événement permet à des sim racers professionnels de faire équipe avec des personnalités du monde sportif, des célébrités ou encore des pilotes professionnels le temps d'un championnat virtuel.



Boostées par la présence de pilotes de F1, F2 et F3, de quelques légendes du sport automobile comme Petter Solberg et Johnny Herbert ou encore de sportifs tels qu'Aymeric Laporte, Ciro Immobile, Giangluigi Donnarumma, Thibaut Courtois et beaucoup d'autres, les F1 Esports Virtual Grand Prix Series, initiées l'an dernier durant le premier confinement, avaient en effet dépassé toutes les attentes en cumulant plus de trente millions de vues cumulées sur YouTube, Facebook et Twitch !



© Codemasters

Afin de faire patienter les fans de Formule 1 jusqu'au début de la nouvelle saison physique prévue le 28 mars prochain, les organisateurs ont donc tout naturellement annoncé la tenue d'un second opus de leur compétition virtuelle cette année. Dotée de trois manches au total, celle-ci débutera le dimanche 31 janvier par le Red Bull Ring en Autriche, continuera le 7 février par Silverstone en Grande-Bretagne et se terminera le 14 février par Interlagos au Brésil.

Bien entendu, pandémie oblige, ces trois courses seront disputées exclusivement en ligne, chacun pilotant de chez soi ou directement de son écurie !

Nouveauté cette année, chaque journée de course commencera par un sprint de cinq tours disputé uniquement par les sim racers professionnels évoluant en F1 Esports Series. Celui-ci leur servira de qualification pour la course principale, déterminant ainsi l'ordre de la grille de départ du Main Event.



© Codemasters

Ce dernier sera alors disputé sur la moitié de la distance réelle des courses et récompensera les pilotes par des points à la fin de chaque Grand Prix.

Cette année encore, l'ensemble du paddock virtuel roulera pour la bonne cause puisque chaque équipe devra choisir une oeuvre caritative à représenter en début de saison. Un pourcentage de la cagnotte (pas encore annoncée), établi en fonction du classement final, sera alors versé à chaque association choisie.

Rendez-vous donc dès dimanche, sur YouTube, Twitch ou Facebook, afin de suivre les premiers tours de roue des participants dans ces F1 Esports Virtual Grand Prix Series !