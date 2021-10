3 évènements esports

Belgian League Country Finals

Près de 40.000 visiteurs sont attendus ce week-end à Brussels Expo pour le festival où se rassembleront les fans de culture asiatique, mais pas uniquement !

La Belgian League Country Finals est la finale de fin d'année où les 3 meilleurs équipes de l'année en Belgian League s'affronteront pour le titre de Champion de Belgique 2021. On vous en faisait un point lors d'un article précédent.



Sector One avait remporté les Summer Splits et KVM Esports les Sprint Splits 2021.

Sector One

KVM Esports

KRC Genk Esports

Le vendredi 8 Octobre à 15h =(BO5):vsLe samedi 9 Octobre à 15h =(BO5):vs

Le gagnant repartira avec la somme de 6.000 euros, le second 3.000 euros et le troisième 1.000€



Le tout sera à suivre en direct sur Twitch : https://www.twitch.tv/esportsprimelol





Elite Series

Durant une année entière, six équipes CS:GO se sont battues lors despour récolter le plus de points possible tout au long des deux saisons ( Voir notre article ) . Les 3 premières équipes au classement pouvaient espérer atteindre la grande finale à laMais avant cela, une demi-finale devait départager les 2e et 3e, à savoiret. Le match disputé le 30 septembre dernier a permis àde s'imposer sur le score de 2-0.L'équipe ayant remporté le plus de points et donc première au classement de l'année est, ils accèdent donc d'office à la Grande Finale.

La Grande Finale se disputera donc lors de la Made in Asia ce dimanche 10 octobre et opposera eClub Brugge à LowLandLions.



13h-18h : Elite Series Championship Finals : Grande finale (http://eliteseries.gg/championship-finals/)

Il sera possible d'assister à la retransmission du match en direct, avec Carabon et Rabenas au stream francophone, à suivre sur : https://www.twitch.tv/esportsprimecsgofr





Red Bull Solo Q & Red Bull Flick



Après quatre qualifications en ligne pour le Red Bull Solo Q et le Red Bull Flick, les finalistes s'affronteront donc sur la grande scène du Hall 7 de Brussels Expo. Des jeux avec de superbes prix et un billet pour la finale mondiale dans chaque compétition.



Qu’est-ce que le Red Bull Solo Q ?

Avec plus de 80 millions de joueurs dans le monde, dont quelque 500.000 Belges, League Of Legends est l'un des jeux les plus populaires au monde. Normalement, vous jouez à cinq contre cinq, mais le Red Bull Solo Q adopte une approche légèrement différente. Pas d'équipes, mais un duel sur la voie du haut de la carte du Summoner’s Rift. Le premier joueur à obtenir First Blood, à raser la tour de son adversaire ou à obtenir un CS (Creep Score) de 100 remporte la partie. En Belgique, plus de 300 joueurs ont participé aux qualifications en ligne. Les 16 meilleurs se donneront à fond lors de la finale nationale.

À propos du Red Bull Flick

Red Bull Flick c’est du CS:GO sur cinq cartes spécialement conçues. Pas le cinq contre cinq standard d'ailleurs, mais deux contre deux à fond de train. En effet, les joueurs doivent tenir le drapeau pendant 45 secondes, et pour cela, ils peuvent ressusciter à l'infini et ramasser des armes. En Belgique, quatre qualifications en ligne ont été organisées pour plus de 250 participants. L’enjeu ? De nombreux prix sympas, la gloire éternelle et la chance d'affronter les plus grandes idoles CS:GO lors du Red Bull Flick Invitational à Helsinki.

Deux jours, deux tournois et quatre streams en direct. Pour éviter que les arbres ne cachent la jungle – pardonnez le jeu de mots – voici un aperçu pratique des compétitions diffusées.





Red Bull Solo Q - Samedi 9 octobre 2021

Début : 12h / Fin : 14h30

Livestream (FR): www.twitch.tv/esportsprimelolfr

Red Bull Flick - Dimanche 10 octobre 2021

Début : 12h / Fin : 14h30

Livestream (FR): www.twitch.tv/esportsprimecsgofr

Tout est à suivre en direct sur les différentes chaînes Twitch d'Esportsprime.

Durant tout l'évènement, il sera possible pour les visiteurs d'accéder à certains PC et disputer des matchs LOL ou CS:GO.

Aspect pratiques :



La Made in Asia se déroule à Brussels Expo et débute ce vendredi 8 octobre pour se clôturer le dimanche 10 octobre.



Le samedi est dors et déjà annoncé complet, mais il reste des places pour les vendredi et dimanche !

Il vous faudra être muni de votre Covid Safe Ticket pour pouvoir entrer.



Infos sur https://www.madeinasia.be/fr/