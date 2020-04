Après de nombreuses semaines de compétition, les Fortnite Champion Series (FNCS) ont enfin sacré leurs meilleurs duos de la saison. Un Belge était au départ de la grande finale européenne sur PC.



Après de nombreux déboires causés par des problèmes techniques récurrents ainsi que d'une méta très peu adaptée à la compétition, les joueurs vont enfin pouvoir faire un break dans leur saison et se ressourcer avant d'attaquer les prochains tournois.

© Epic Games

Ce week-end marquait, en effet, la fin des FNCS avec les différentes finales internationales. Des milliers de duos se sont une nouvelle fois affrontés afin de tenter de décrocher le titre de meilleur binôme de la saison ainsi qu'une part des centaines de milliers de dollars mis en jeu (524.000$ pour l'Europe dont 70.000$ promis au vainqueur).

Le Belge Howard "Noward" Castiaux (COOLER), accompagné du Français "xsweeze" (Team MCES), s'étaient qualifiés lors de la troisième journée de la saison régulière. Pleins d'ambition, les deux hommes espéraient réaliser une belle performance afin de clôturer en beauté leurs efforts consentis lors des semaines précédentes.

Les grandes finales se jouaient en six manches et obligeaient donc les compétiteurs à être directement dans le bain. Après un bon départ et une septième place, le duo franco-belge va baisser en intensité et enchaîner par une 41ème, 28ème, 10ème et deux 16èmes places. Un bilan en demi-teinte qui les mènera à la 22ème place au classement général.



© COOLER

Le binôme avait sans doute les capacités pour aller plus haut mais l'incertitude provoquée par les faiblesses techniques du jeu auront sans doute eu raison des espoirs de certains compétiteurs. Ceci dit, avec 4.000$ supplémentaires, les deux hommes auront tout de même de quoi se consoler...

Ce sont finalement les très réguliers Alexandre "Andilex" Christophe (Team MCES) et Nathan "nayte" Berquignol (LeStream) qui remporteront le titre européen sur PC.